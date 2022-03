Discurso de Gatica ante la Asamblea Legislativa: prometió concretar lo postergado por la pandemia

Acorde al reglamento del Concejo Deliberante y a la tradición política, esta tarde el intendente Vicente Gatica se hizo presente ante la Asamblea Legislativa para dar apertura al período de sesiones ordinarias. Emitió un extenso discurso en el que no sobresalieron nuevos anuncios, aunque quedó en evidencia las intenciones que tiene el Jefe Comunal de realizar una mayor apuesta en el 2022 a las obras prometidas: “nuevos tiempos se aproximan, con la imperiosa necesidad de recuperar esos momentos perdidos”, dijo.

Gatica remarcó que “estoy aquí porque la mayoría de los bragadenses me asignaron esta responsabilidad, la de ser intendente, función que ejerzo y ejerceré con total decisión, compromiso y cotidiana entrega”.

Habló de “la impostergable necesidad que tiene nuestra comunidad de que todos los que ejercemos funciones públicas o quienes ejercen representación política, nos encuentre trabajando juntos”, y emitió una crítica a la oposición: “debemos desterrar ese dañino mecanismo que lamentablemente aún se utiliza, que es la idea de impulsar acciones para que le vaya peor a la gestión y sea mejor para los intereses sectoriales de la política; esos actores sociales aún no entendido que de esa forma, finalmente, se perjudica a los vecinos, incluidos a los que esos sectores representan”.

El Intendente manifestó que redoblará los esfuerzos para cumplir con lo programado para su gestión. Destacó que “se empiezan a concretar las anheladas obras”, sobre lo cual mencionó cada una de las que se encuentran en marcha en estos momentos, tanto en la ciudad de Bragado como en los cuarteles.

No mencionó novedades, pero sí recordó algunas de las obras para este año que había anunciado tiempo atrás: “vamos a intervenir en el centro de la ciudad colocando más Luces LED y continuaremos ampliando la cantidad de luces en todo el territorio, como así también pondremos en valor la Terminal de micros y comenzaremos con la construcción de la pista de skate, que es una demanda de los jóvenes y, por supuesto, vamos a avanzar fuertemente con la consolidación de calles con el sistema de escoriado -serían 100 cuadras-, cordón cuneta y pavimento”, manifestó.

También, insistió en la importancia de la salud. En ese marco, recordó el proyecto del laboratorio de monodrogas y mencionó las distintas obras que se hicieron en el Hospital, como por ejemplo las reformas en los quirófanos. También prometió la finalización de la primera etapa del Hogar Convivencial para Personas con Discapacidad.

Otras cuestiones mencionadas son la puesta en valor del Centro Cultural Florencio Constantino y del Hogar Mignaquy, e incluso el ensanche y ampliación del acceso Elizondo. Prometió más plazas y más forestación, sumado al ordenamiento del basural.

“Desde el inicio de nuestra tarea, la calidad y transparencia han sido siempre valores que nos guían en nuestra labor, asumimos con responsabilidad la continuidad de los proyectos de gestiones anteriores y las culminamos; como así también trabajamos sin prejuicios con todas y cada una de las gestiones provinciales y nacionales, siempre priorizando la necesidad de nuestra gente”, enfatizó.

En cuanto al Presidente del Concejo Deliberante, Aldo Expósito, opinó que “la sociedad en general se ha disociado de la política, o la política se ha alejado de la comunidad”; luego, agregó: “nosotros, los actores de la política local, debemos ocuparnos de restaurar esa vinculación con la comunidad de forma impostergable”. En ese contexto, sostuvo que “gastar energías buscando un único responsable de esta situación será en vano e inoficioso porque seguramente todos tenemos una cuota de responsabilidad en este asunto”. Pidió trabajar en conjunto y deseó un año productivo en materia legislativa.

EL DISCURSO COMPLETO

Estimados integrantes de ésta Asamblea Legislativa, funcionarios públicos, a los vecinos presentes y a quienes siguen esta sesión por los distintos medios electrónicos…

Estoy hoy aquí por varias razones y todas ellas de singular importancia. En primer término asisto a cumplir con la manda legal y así de esta forma y desde el lugar que me toca ocupar vengo a sostener y ratificar la irrestricta defensa de las instituciones del Estado, su división de poderes, basado en nuestro tan preciado sistema democrático.

Estoy aquí porque la mayoría de los Bragadenses me asignaron esta responsabilidad, la de ser Intendente, función que ejerzo y ejerceré con total decisión, compromiso y cotidiana entrega, en pos de generar cada día mejores condiciones para todos nuestros vecinos.

Estoy aquí porque necesito y corresponde informarles como estamos trabajando en la gestión y que es lo que desde las distintas Secretarias del Gobierno se ha diseñado, planificado y presupuestado para este año.

Estoy también aquí por la impostergable necesidad que tiene nuestra comunidad, de que todos quienes ejercemos funciones públicas o quienes ejercen representación política, nos encuentre trabajando juntos, desde las distintas visiones pero juntos, debatiendo los modos y las formas pero con un mismo propósito.

Lo he dicho en varias ocasiones pero quiero insistir con esto, debemos desterrar ese dañino mecanismo que lamentablemente aún se utiliza, y que es esa idea de impulsar acciones para que cuando peor le vaya a la gestión mejor para los intereses sectoriales de la política, esos actores sociales aún no han entendido que de esa forma finalmente se perjudica a los vecinos incluidos a los que esos sectores representan.

Los procesos de los Estados, de los Gobiernos y al igual que la vida de cada uno de nosotros esta signada por situaciones, que pese a la planificación o proyección que podamos hacer, nos ocurren y todo lo cambia, eso nos obliga en primer término a tomar valor para enfrentarlas, a repasar y revisar nuestras acciones y decisiones y modificarlas de ser necesario y posible, nos impone realizar el ejercicio de ayudar y dejarse ayudar, de ser solidarios con nuestro accionar en el rol y ámbito en que cada uno se desempeña dentro de la comunidad, nos condiciona a ser honestos con uno mismo. Un claro y duro ejemplo ha sido esta Pandemia que nos atravesó, nos retuvo, nos lastimó, a muchos muy profundo con la pérdida de un ser querido, a otros los dañó en sus empresas, comercios, en sus emprendimientos, en sus trabajos, como así también afectó la educación de nuestros estudiantes en todos sus niveles. En la continua búsqueda de tomar las decisiones más justas y equilibradas fuimos juntos como comunidad afrontando la novedosa y dramática situación. Así redescubrimos a hombres y mujeres de bien, dispuestas a entregarlo todo, el equipo de salud con todos sus componentes se puso al frente de la situación, conjuntamente con las fuerzas de control y seguridad y las distintas áreas del servicio Municipal.

Así entre todos y con una fuerte responsabilidad social estamos atravesando esa imprevista e inesperada situación.

Nuevamente a todos mi agradecimiento eterno.

Nuevos tiempos se aproximan, con la imperiosa necesidad de recuperar esos momentos perdidos, redoblando la esperanza e impulsando con gestión cada uno de los proyectos que no pudieron ser, pero de los que nunca resignamos.

Con la tranquilidad de nunca haber dejado de impulsarlas, con tremenda alegría y satisfacción se empiezan a concretar las anheladas e importantísimas obras para nuestros vecinos de las localidades:

Comodoro Py, a diario percibe como avanza la tan preciada obra de gas natural, una obra que demandara la suma de $ 190 millones.

En Eduardo O´Brien, los vecinos son testigos de la ejecución de una obra absolutamente necesaria y por ellos esperada. Finamente se comenzó con la Obra de cloacas en la que se invertirán $ 382.452.900 millones.

También en el resto de las localidades se invertirán $ 120.799. 406, 89 millones en la mejora y mantenimiento de sus accesos, siempre tan importantes para que por allí ingrese, la salud, la educación como así pueda sin problemas salir la producción.

EDUCACIÓN, TRABAJO Y PRODUCCIÓN. Tres eslabones inescindibles para el desarrollo y crecimiento de una comunidad.

Decididamente apoyamos a nuestros estudiantes, aportando recursos para otorgarles becas económicas y residenciales. Apostamos a que Bragado sea un polo Educativo, ofreciendo a los Bragadenses distintas ofertas educativas en sus distintos niveles.

Igual importancia reviste el mantenimiento de los establecimientos educativos, así en todo el abanico que vincula a la educación en nuestro Partido de Bragado llevamos invertidos más de $260 millones.

Seguimos sosteniendo y ejecutando el proyecto que pondrá a Bragado como un referente del sector Industrial. Para ello hemos ordenado definitivamente las cuestiones legales a fin de habilitar 57 nuevos lotes que estarán a disposición de nuestros empresarios y emprendedores, asimismo para aquellos inversores que quieran radicarse en nuestro Parque Industrial. Esta acción está directamente vinculada con la generación de empleo, teniendo una oferta de mano de obra capacitada en razón al punto de capacitación y educación al que antes me he referido.

Lo he adelantado públicamente al informar sobre los alcances del presupuesto 2022, recientemente aprobado por este cuerpo deliberativo.

Los objetivos en los que nos hemos propuestos trabajar durante este año, previo al envío del presupuesto al Honorable Concejo Deliberante y el cual fuera aprobado por mayoría. Manifesté que: la salud va a seguir siendo nuestra prioridad, tenemos que seguir siendo como lo hemos sido hasta el momento un Estado muy presente, vamos a trabajar para minimizar el impacto que pueda llegar a generar lo que viene. Entre otras cosas mencioné que, trabajaremos para concretar la obra del laboratorio de medicamentos genéricos y así poner en funcionalidad total el Hospital como así también pondremos en valor los CAPS.

Respecto a educación, con el Fondo educativo pudimos mejorar la totalidad de los establecimientos educativos no solo en infraestructura sino también en inmobiliario, logística y equipamiento y seguirá siendo de este modo, en la misma medida en que sea necesario. Continuaremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, seguiremos sosteniendo el nivel de becas para todos los niveles educativos. Seguiremos con las viviendas para estudiantes que ya tenemos y crearemos una Casa del Estudiante en Chivilcoy.

Continuaremos trabajando para el crecimiento y el desarrollo urbano, el ambiente seguirá siendo una prioridad, es necesario el ordenamiento del basural y el cuidado arbolado urbano ya que son vitales, junto a un fuerte trabajo de concientización y sensibilización del tema a toda la comunidad. Se intervendrán los espacios públicos y haremos plazas nuevas en algunos barrios que quedaron pendientes por la pandemia. Vamos a intervenir en el centro de la ciudad colocando más Luces Led y continuaremos ampliando la cantidad de luces en todo el territorio, como así también pondremos en valor la Terminal de micros y comenzaremos con la construcción de la pista de skate que es una demanda de los jóvenes y, por supuesto, vamos a avanzar fuertemente con la consolidación de calles con el sistema de escoriado, cordón cuneta y pavimento. Respecto de la Laguna vamos a generar una propuesta para debatir y solicitar la participación ciudadana para decidir qué es lo que queremos.

Respecto a la producción sabemos que si queremos empleo necesitamos empresas, y las empresas necesitan apoyo para eso nuestro Parque Industrial está listo y preparado, estamos invirtiendo muchos recursos allí para las empresas que están y para que puedan radicarse nuevas, permitiendo de este modo la generación de empleo. Los emprendedores van a tener un fuerte apoyo como siempre lo han tenido hasta el momento y vamos a generar nuevas propuestas para ellos.

Somos un equipo de gobierno que preparamos cuidadosamente el presupuesto de gastos y recursos 2022, tenemos una mirada concreta desde el interior del partido hacia la ciudad cabecera, desde las delegaciones hacia Bragado casco urbano, todas las políticas están dirigidas certeramente hacia las necesidades de nuestros vecinos…

El 14 de noviembre pasado la mayoría de los vecinos nos ratificaron la confianza, que no es un reconocimiento, es una generación de responsabilidad y esa responsabilidad nos ha permitido elaborar el presupuesto que fue aprobado y el cual nos va a permitir recuperar el tiempo perdido y hacer el Bragado que todos nos merecemos.

Corresponde decir que todos y cada uno de los proyectos y acciones que realizamos van enlazados a ejes de trabajo, temas estratégicos de gestión. Los cuales este año son:

-Desarrollo inclusivo e inversión social:

Esto implica políticas públicas que permitan disminuir las desigualdades y reducir la pobreza. Entendiendo que lo social, no solo queda en lo social, sinotambién en la economía, en la política y en el medio ambiente. Tampoco la transformación productiva y el cambio estructural se deciden solo en el campo económico: el acceso a servicios, a la vivienda, el fortalecimiento de los sistemas de protección social y la mejora de la calidad de vida de la comunidad son necesarios para asegurar el bienestar económico. El objetivo es continuar fortaleciendo los caminos que nos guían a dicha dirección.

Nuestro compromiso es no admitir retrocesos en lo social y por ello seguimos gestionando incansablemente para culminar las obras de vivienda y generar las condiciones para construcción de nuevas.

El año pasado nos comprometimos a la programación, fiscalización y coordinación de los planes de terminación de construcción de viviendas en el partido de Bragado y la continuidad de la gestión para la construcción de nuevas viviendas, de esta manera actualmente avanzamos con la firma de una nueva Addenda al Convenio para la terminación de las 116 viviendas con financiamiento provincial, y ya comenzamos con las obras.

Respecto al Servicio de Salud, también es importante recordar cómo lo encontramos cuando llegamos, había obras sin concluir y servicios sin funcionar. El Hospital tenía 74 camas y sumamos 41 más.

Tomamos la decisión de avanzar con todas las obras que fueran necesarias para tener nuestro hospital habilitado y así lo logramos en 2019.Recordemos que al inicio de nuestra gestión prometimos esta acción y desde ese día se comenzó a trabajar arduamente para conseguir la habilitación correspondiente. El Hospital tenía el pedido de habilitación en el año 1994 y todos los gobiernos en su momento intentaron realizarla, pero hacía falta una fuerte inversión y la decisión de dar un salto de calidad en la prestación del servicio de salud.

Sorteamos obstáculos administrativos, mejoramos la seguridad edilicia, como por ejemplo, la instalación correcta de luz, gas, de agua, los problemas de humedad y salitre. Recordemos que la sala del quirófano transpiraba humedad y esto generaba hongos… Hubo muchos arreglos que debimos hacer, pero con el aval y el apoyo económico que destinamos a esta obra pudimos concluirla”.

Hicimos muchas otras obras allí, entre las más destacadas:

Normalizamos la provisión de agua potable. Se construyó un recinto subterráneo con la colocación de tanques cisternas, se colocaron bombas elevadoras, se acondicionó completo el tanque de reserva

Llevamos adelante la colocación de todo el tendido nuevo de la red para datos; llevamos la Historia Clínica digital a todos los CAPS de la ciudad y trabajamos para llevarla a las localidades, en lo que será la tercera etapa.

Garantizamos el correcto funcionamiento de los equipos, permitiendo la realización de los procedimientos hospitalarios de manera ininterrumpida al instalar un generador que automáticamente alimenta al hospital en los cortes de energía o bajas de tensión

Instalamos los nuevos tanques de oxígeno y la nueva red de gases a toda la ampliación del Hospital

Se construyó el pasillo de intercomunicación del hospital con el Nuevo Materno Infantil, como así también se construyó completa toda el área de consultorios del Nuevo Materno Infantil (hoy usado transitoriamente como guardia).

Creamos un área de terapia intensiva nueva en la zona de la guardia.

Instalamos un tomógrafo nuevo acondicionando las instalaciones para ello.

Instalamos un laboratorio Covid que es el único en los municipios de región 10 e hicimos un Detectar Municipal que junto con el laboratorio del hospital hicieron más de 30.000 testeos con una inversión muy importante.

MODERNIZACION DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA : compra de un lensometro y un autorrefractometro.

Actualmente se trabaja en una importante reforma en el área de quirófanos del hospital, tendremos una sala de ‘primer nivel’ en virtud de los avances en modernización y el equipamiento con el que cuenta, y además por la incorporación al área de nuevos sistemas de última generación de filtrado del aire, lo que permitirá mayor seguridad.

Es una obra sustancial que supone una mejora de manera integral, era necesaria. Sabemos que, los avances en el campo de la cirugía en las últimas décadas, obligan a la transformación del área. Somos un estado local presente y seguimos renovando nuestro compromiso de priorizar la salud de la población, mostrando con hechos nuestro trabajo.

Del mismo modo, concluimos con la obra del Nuevo centro materno infantil que implica una inversión de 10 millones de pesos la cual incluye especialidades de Pediatría, Ginecología y Neonatología ,la que aportará calidad de atención a los pacientes y comodidades a los profesionales de la salud. “será un servicio más y una deuda que el Estado trata de saldar”.

Y ahora habiendo terminado el materno infantil, seguiremos con el laboratorio de monodrogas, espacio que nos permitirá gerenciar e implementar mecanismos sustentables de protección social en salud y por otra parte, con su desarrollo completaremos la obra hospitalaria en su totalidad. “la concreción de la obra de fabricación de medicamentos genéricos en el laboratorio, nos va a permitir ser líderes en la zona mejorando nuestro desempeño, alcanzando mejores resultados, solucionando problemas y aprovechando oportunidades”.

También sabemos que es necesaria la mejora continua en las salas de atención primaria, como primer y esencial espacio de cuidado de la salud, por ello es que seguiremos invirtiendo en insumos, servicios y estructura. El acceso a la salud es un derecho y en nuestra ciudad podemos decir con certeza que es público, gratuito y de calidad.

El porcentaje del presupuesto destinado a salud es del 25% esto refleja la importancia que este gobierno local le otorga a la salud como valor social.

Por otra parte, tengamos presente que la inversión social implica generar más servicios y mejores condiciones, en este sentido es que continuamos trabajando y gestionando Obras públicas ya que implican un beneficio para la comunidad. Sabemos que a través de ellas es que se aumenta la calidad de vida de la sociedad en su totalidad.

Ya dió comienzo la ejecución de la obra de suministro de gas natural en Comodoro Py, siendo que se trata de una red de distribución de una longitud estimada de 15.500 metros de red que beneficiará a aproximadamente 300 familias. Asimismo aún continuamos con las gestiones con Bagsa para la obra de gas de Mechita.

Gestionamos la obra del colector cloacal tiene una inversión de más de 140 millones de pesos, ésta ambiciosa obra, permitirá ampliar y mejorar el servicio de cloacas de Bragado.

Por otro lado, aún continuamos realizando obras del Fondo de Infraestructura Municipal 2021 (15 cuadras de cordón cuneta en Bragado, 8 cuadras de pavimentación) y se iniciaron 8 cuadras de Cordón Cuneta en O`Brien, siendo que están proyectadas 6 cuadras de Cordón Cuneta en Mechita .Si bien, aún no se encuentran definidos los montos para las nuevas obras de Fondo de Infraestructura 2022, tal como lo anticipe, lo continuaremos destinando a más cuadras de cordón cuneta y pavimento. También realizaremos el consolidado de unas 100 cuadras de Bragado, priorizando los accesos a los barrios y los cordones cunetas hechos y localidades rurales.

Además trabajaremos para poner en valor la Terminal de ómnibus y avanzar con la obra del gimnasio polideportivo, todo ello con la gestión del Fondo Argentina Hace.

Durante el año pasado gestionamos fondos para el consolidado de los accesos a las localidades rurales; y de este modo logramos que se adjudiquen las obras para los accesos de Comodoro y Olascoaga.

Realizamos obras de alumbrado con LED para la reducción del consumo de energía eléctrica y extensión de la red de alumbrado; habiendo instalado más de 1000 luminarias LED en Bragado, Mechita y O’Brien y, como parte de nuestro plan de trabajo se continuarán instalando con nuevos programas.

También estamos próximos a finalizar la Obra para tener nuestro Hogar convivencial para personas con discapacidad, ubicada en el Barrio Independencia, de esta manera podremos dar una mejor respuesta a una necesidad que tiene nuestra ciudad para alojar y contener a las personas con discapacidad que no tienen familiares o por alguna razón su familia no puede responsabilizarse. Como así también, trabajaremos para aumentar la cantidad de rampas y mejorar las deterioradas.

Además:

-Se encuentra en trámite el financiamiento de la obra de puesta en valor del Centro Cultural Florencio Constantino

-Se está gestionando financiamiento para la puesta en valor del Hogar Mignaquy

-Presentamos a Nación un proyecto ambicioso para gestionar la obra de ensanche y ampliación del Acceso Elizondo

Creo oportuno reiterar algo que ya he dicho en otras ocasiones: “nosotros los intendentes no fundamos nada, ni terminamos nada, pasamos y tenemos la responsabilidad de pensar en las gestiones futuras y en dejarles todo en las mejores condiciones” “eso hicimos con el Jardín Maternal, el CEC Nº802, la Avda. Circunvalación y muchas obras que mencionamos” se debe planificar para las generaciones futuras y no guiados por los vaivenes de la volatilidad de los contextos.

Necesitamos trabajar juntos para que nuestras ciudades sean lugares donde podamos llevar una vida más feliz y saludable. Tal como lo hicimos con la pista de salud, la cual pusimos en valor y continuamos dotándola de herramientas para que continúe siendo un espacio de encuentro, de conexión con la naturaleza, el deporte y el desarrollo pacífico de la comunidad. Avanzaremos con la creación de nuevas Plazas y seguimos apostando a renovar hábitos, con el objetivo de incentivar la construcción de huertas comunitarias y domiciliarias, el reciclado de nuestros residuos y la incorporación de arbolado en el espacio urbano con todos los beneficios socio-ambientales que esta acción implica. Impulsamos la forestación urbana enfatizando su protección y cuidado ya que los árboles son los que permiten garantizar la protección de nuestros suelos, la calidad de nuestro aire, el agua indispensable para la vida y la belleza del paisaje.

Desde el Área de Promoción y Cuidado Animal se trabajara en planificar, coordinar y elaborar diversas políticas públicas para acompañar a distintos organismos gubernamentales y diversas ONG, gestionando planes de acción integral.

El objetivo es dar una respuesta eficiente a los reclamos de los ciudadanos y atender conjuntamente con ellos las necesidades de los animales involucrados, protegiendo sus derechos, principalmente en urgencias y emergencias; como así también procurando aumentar el número de castraciones y vacunaciones

También continuamos trabajando para lograr el ordenamiento del basural, el cual ya avanzó con la culminación de una primer etapa, la cual se encuentra en línea con la normativa y recomendaciones del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) con quienes se diseñaron los trabajos de readecuación, siendo de este modo que, la mejora ambiental aparejará un mejor manejo de la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos y un ordenamiento del predio.

Generar oportunidades y reducir desigualdades en educación es prioridad, por ello ya entregamos 59 llaves de las becas habitacionales y seguimos trabajando para que más jóvenes tengan posibilidades de acceso al Estudio, a las casa estudiantiles en Junín, La Plata y Buenos Aires, se sumará Chivilcoy tal como nos comprometimos. Continuaremos entregando becas en todos los niveles educativos y continuaremos con la Expo Laboral brindándoles a los y las jóvenes las herramientas para potenciarse, acceder a un empleo y construir su futuro.

Persiguiendo como prioridad seguir acompañándolos en sus primeros pasos dentro del mundo laboral para que todos tengan la oportunidad de capacitarse, impulsar sus proyectos y desarrollarse a través de un trabajo. También se realizaron actividades de promoción de derechos en Barrios y cuarteles por parte del Servicio Local, siendo que las mismas continuarán ya que sabemos la necesidad existente de incentivar y velar por los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

La recreación, el deporte y la cultura siguen siendo una piedra fundamental, tienen implicaciones de largo plazo sobre la calidad de vida y el bienestar. Continuaremos generando mayor cantidad de oferta para toda la comunidad y en especial la dirigida a la niñez, nuestros jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores, nos esforzamos para que todas las propuestas, acciones y programas sean de calidad y permitan el acceso a todas las personas. En este sentido, continúan y se fortalecen las propuestas de la Orquesta infanto juvenil municipal, siguen una multiplicidad de talleres en la escuela de arte, permanece nuestra oferta cinematográfica, como así también las jornadas recreativas y físicas, talleres cognitivos, programa de deporte y salud, entre otros.

Seguimos trabajando para capacitarnos en temas de género y violencia contra las mujeres. Quienes somos parte del estado municipal debemos estar preparados en estos temas tan importantes que continúan siendo un flagelo social a nivel global.

Sin embargo, no basta con tomar conciencia, sino que debe complementarse con acciones permanentes de capacitación y sensibilización a toda la comunidad, por ello continuamos con las campañas de prevención, talleres realizados tanto por el área de género como el servicio local, como así también la continuidad en el trabajo de la mesa local, a la cual recientemente la Secretaría de niñez adolescencia y familia presentó dos proyectos: una ordenanza sobre Incorporación de temáticas con perspectiva de género en los medios masivos de comunicación que reciban pauta oficial del Municipio, HCD y, un pedido que limite la posibilidad de acceder a cargos públicos quienes tengan antecedentes vinculadas a causas y/o situaciones de violencia de género de público conocimiento.

Por otra parte, el año pasado pusimos en funcionamiento el dispositivo de masculinidades conformado por un equipo interdisciplinario que trabaja con los hombres violentos para que sea un espacio donde puedan pensarse a sí mismos, reflexionar acerca de sus conductas y su relación para con el otro. También implementamos el sistema de botones antipánico para situaciones de violencia de género, lo cual es complementado con aplicaciones para dispositivos móviles, que también tienen la función de actuar como alerta. Es una herramienta más que se suma para la seguridad y vigilancia.

Sabemos que no puede haber desarrollo inclusivo si no tenemos seguridad, si bien nuestro sistema de seguridad policial es de la Provincia de Bs As, efectuamos una significativa Inversión en la materia, ampliamos la colocación de cámaras de monitoreo, se trata de dispositivos de alta tecnología y que ya están activos en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

Recientemente se instalaron 38 nuevas cámaras que se distribuyeron entre el casco urbano, Mechita y O’Brien, siendo que las mismas están vinculadas con políticas de prevención y seguridad en los establecimientos educativos nivel inicial, primario y secundario del Distrito. De este modo se suman a las ya instaladas en diferentes puntos estratégicos de la localidad un total de 140 dispositivos de seguridad operativos en el Partido.

El Estado Municipal lleva invertidos 273 millones en seguridad, casi 20 veces más del dinero que destinó el gobierno provincial.

Recordemos que revalorizamos la Guardia Urbana mediante capacitaciones y destinamos vehículos para la tarea que llevan adelante, dotamos de un edificio propio para seguridad y tránsito, además de crear el Centro de Monitoreo Municipal. Efectuamos las gestiones para que Bragado cuente con el Centro de despacho 911, para la instalación de la Policía Antisiniestral (Bomberos), el Centro de Entrenamiento Bragado, y la puesta en marcha de la delegación del Grupo de Apoyo Departamental Bragado.

Tenemos el compromiso de la Provincia de establecer el retorno del Fondo de seguridad para este año, que nos permitirá profundizar las acciones que venimos desarrollando en materia de seguridad y tránsito.

-Nuestro segundo eje de trabajo de este año es el Crecimiento de la producción y el mercado interno

Somos conscientes de que no tenemos todos los instrumentos para crear puestos de trabajo pero, tenemos claro que nuestra función principal como autoridad pública, es la de ser facilitadores e impulsores de los acuerdos de cooperación público-privada para el desarrollo local. En este sentido, agradecemos la confianza hacia esta gestión por parte de las empresas que se han sumado con la adquisición de lotes en el parque industrial. Con el objetivo de desarrollar nuevos emprendimientos o hacer crecer los actuales, aportando valor al Parque, el cual recordemos que es de carácter público-privado, apostando al crecimiento económico y colaborando en la generación de empleo.

El proyecto de Ampliación de la zona industrial ya es una realidad, bajo la Disposición Provincial N° 1-2022 donde tramita en el Ministerio de Producción de PBA.

Recordemos que el Parque Industrial fue adquirido en 1978 y aprobado en 1980, donde la instalación de Industrias se realizó de forma gradual y con mucho trabajo y empuje del sector privado.

La realidad hoy es totalmente distinta, el 10 de abril del 2015 se creó formalmente la “Asociación de Propietarios del Parque Industrial Jaime Coll de Bragado”, ente de articulación público-privada que regula el funcionamiento de la administración y mejoras internas del predio, ordena y ejecuta necesidades, además de generar obligaciones en los actores principales del mismo. Siendo que el acompañamiento del Estado Municipal es solvente y pujante para las industrias radicadas y a radicar.

El 17 de noviembre del 2020 logramos uno de los hitos más importantes del proyecto hasta el momento, firmando las escrituras de los lotes industriales que amplió la zona planificada, generando así 57 lotes nuevos que servirán como salto para el desarrollo de la sociedad y la generación de Empleo de nuestros vecinos y vecinas.

En estos momentos estamos planificando obras para mejorar aún más el predio, a su vez de mantener reuniones con las empresas que desean radicarse en el nuevo sector, el cual tiene disponibilidad de servicios, tanto de energía, gas, telecomunicaciones como gran accesibilidad por estar sobre el corredor de la Ruta N° 5 y muy cercano a la Ruta Pcial. N°46.

Trabajamos arduamente desde el inicio de la gestión para llegar aquí, ha sido un proceso largo de superación de obstáculos y de asunción de nuevos desafíos. Pero pese a todo ello, y tal como lo hemos hecho siempre, cumplimos con nuestra promesa, nunca dejamos de gestionar, y logramos las metas establecidas.

Continuaremos trabajando para crear un entorno que fomente las actividades productivas en general y en particular las que corresponden a las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, para utilizar en forma eficiente y sostenible los recursos propios.

Por ello, continuamos trabajando desde la Dirección de producción junto a todas sus áreas para seguir acompañando con la entrega de microcréditos. También con los programas de fomento al empleo Joven, los cuales tienen como objetivo la capacitación y la formación de personas buscando fortalecer la Cultura del Trabajo. Estos programas impulsados por el Ministerio de Trabajo de Nación y coordinados por la Subdirección de Empleo Municipal además de acompañar económicamente a vecinos de Bragado también son de gran ayuda (y así su adhesión lo ejemplifica) al Comerciante y Empresario local.

–Nuestro tercer y último eje es la Calidad y transparencia:

Hemos realizado grandes esfuerzos e iniciativas puntuales tendientes a mejorar la gestión pública en términos de calidad y transparencia.

Ampliamos la dotación de vehículos municipales, mejorando de este modo la calidad de servicios y satisfacción de necesidades, tanto en salud con la compra de ambulancias, como en servicios de recolección, con la adquisición de carretones y camión compactador, como así también para el mantenimiento de caminos con la nueva motoniveladora, tractores, pala cargadora, el minibus para educación, cultura y deporte. En este segundo período ya adquirimos 19 vehículos con el propósito de mejorar el servicio municipal a los ciudadanos.

Por otra parte, seguimos afianzando nuestros lazos con la planta municipal haciendo capacitaciones sobre el convenio colectivo vigente; esto les permite conocer en su totalidad sus derechos, obligaciones y genera un mejor canal de acceso a información que permite solucionar dudas y consultas. En la misma línea con el cumplimiento de las obligaciones del Convenio, se realizó el pase a planta permanente de cerca de 300 trabajadores y trabajadoras, logrando así la anhelada estabilidad laboral. También otorgamos un bono extraordinario de 5 mil pesos que se sumó al incremento de 50% en el salario básico que se fijó durante la paritaria del 2021.Continuaremos con la oferta de capacitaciones y como todos los años reabriremos las paritarias para lograr los mejores acuerdos. Nuestros empleados y empleadas son fundamentales y llevan la gestión día a día su compromiso con el estado es muy valioso y es nuestra voluntad dotarles de todas las herramientas y recursos necesarios para que continúen beneficiando a la comunidad con su trabajo.

Por último, nuestra identidad de gestión es la transparencia y en ese sentido tenemos que destacar que recientemente, una Asociación reconocida en la materia nos ha posicionado como uno de los municipios que alcanzaron el nivel más alto de puntuación en Transparencia Fiscal Municipal. Solo 21 Municipios de un total de 135 en la Pcia de Bs As hemos alcanzado este nivel. Se ha tenido en cuenta la visibilidad y disponibilidad de los presupuestos y de la ejecución de los mismos en nuestra página web oficial. Sabemos que el acceso sencillo por parte del ciudadano a la información constituye una política de transparencia.

Seguiremos trabajando por esta senda, generando mayores canales de acceso y apostando a mayor apertura de datos. Garantizando la transparencia para una correcta administración de los recursos públicos.

Reiteramos nuestro empeño en el fortalecimiento institucional, en lograr una administración más eficaz y transparente y en promover los instrumentos necesarios para una mayor participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones. Y en este sentido es que, este Honorable Concejo Deliberante en 2018 adhirió a los 17 ODS y la Agenda 2030, también Bragado cuenta con un Convenio de Colaboración firmado con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con OPDS de la Provincia de Buenos Aires y con el PNUD Argentina. Al adoptar la Agenda 2030, que en nuestro caso fue por unanimidad de todas las fuerzas políticas desde año 2018, nos ayudó a formular una visión global a nivel local.

En este año 2022, seguiremos dándole visibilidad nacional e internacional a ciertas políticas de estado, que hemos asumido desde el gobierno en conjunto con la oposición. En ese sentido, desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales / Presidencia de la Nación han convocaron a la Municipalidad de Bragado a presentar un informe de avance sobre la territorialización de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el municipio, a los que Naciones Unidas denomina “Informes Voluntarios Locales”.

Desde la Dirección General de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, nos pusieron a disposición sus equipos técnicos para coordinar su realización y posterior seguimiento y apoyo.

Los documentos e informes presentados por ciudades y regiones para el 2021 estarán disponibles en el sitio web oficial de la ONU, dónde próximamente estará también el de la Municipalidad de Bragado. Eso nos llena de orgullo, porque es un trabajo de todos.

Desde el inicio de nuestra tarea la Calidad y Transparencia han sido siempre valores que nos guían en nuestra labor, asumimos con responsabilidad la continuidad de los proyectos de gestiones anteriores y las culminamos; como así también trabajamos sin prejuicios con todas y cada una de las gestiones provinciales y nacionales, siempre priorizando la necesidad de nuestra gente.

Adoptamos un modelo de gestión pública que recuperó la capacidad de la Administración como instrumento útil y efectivo al servicio del bien común. Por ello agradezco enormente el esfuerzo de todos y cada uno de los y las trabajadores y trabajadoras Municipales y al equipo de trabajo que hemos conformado, continuemos por este camino con dedicación y compromiso, esforzándonos al máximo sin perder de vista nuestro objetivo.

No quiero cerrar este mensaje, sin dejar de mencionar un hecho con el que nos interpela desde hace 40 años: la guerra de Malvinas. Todos tenemos presentes aquella gesta heroica, donde muchos jóvenes fueron embarcados en una lucha donde debían enfrentarse con otros jóvenes que no conocían ni se odiaban. La guerra es el reflejo de la intolerancia y generadora de heridas que difícilmente se curan. Hoy quiero saludar y expresar mi respeto y admiración por todos nuestros ex combatientes que valientemente fueron a Malvinas: José Ramón Arrigoni, Pablo Godoy, Julio Disanti, Miguel AngelBouzas, Gabriel Cepeda, Gustavo Zanella, Luis Higueras y Marcelo Pollizzi… ¡A ustedes Gracias por defender la Patria!

¡Vecinos, vecinas, concejales y concejalas…GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN, DEJO INAUGURADO EL PRESENTE PERIODO LEGISLATIVO!