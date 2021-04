Dr. Cristian Zukervar: “les pedimos de corazón que nos den una mano, que nos sigamos cuidando”

Compartir en...

En el marco de los microprogramas que realizan BRAGADO TV junto a la secretaría de Políticas Públicas de Salud, el pasado viernes se conoció la palabra del médico Cristian Zukervar, quien habló de la segunda ola de Coronavirus. Sostuvo que “es una temporada muy agotadora para todo el personal de salud”, por lo que envió un mensaje a la población: “les pedimos de corazón que nos den una mano, que nos sigamos cuidando”.

El profesional de la salud enfatizó que “estamos muy cansados”. Habló de la necesidad de que “seamos conscientes de que esto no pasó”, e incluso remarcó que las mutaciones del virus han hecho que tenga mayor fuerza y aumente la cantidad de jóvenes internados: “-el Coronavirus- ataca a toda la población, sin distinciones”, dijo.

“La manera de mantenernos resguardados es no juntarnos, no hacer reuniones y comprometerse con el otro”, sostuvo el médico, y agregó: “cuidarse uno para que el otro no se enferme”.