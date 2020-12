DURETTI CERRÓ EL AÑO CON SU AGRUPACIÓN: CUESTIONÓ AL GOBIERNO DE GATICA Y ALENTÓ A CAPTAR VOTOS

Compartir en...

El dirigente político nacional Darío Duretti organizó ayer un evento con el propósito de cerrar el año con simpatizantes de la agrupación Casa Peronista y otros invitados especiales. Allí emitió un discurso con elogios hacia la gestión de Alberto Fernández y Axel Kicillof, pero cuestionó con dureza al gobierno local de Vicente Gatica. También no ahorró críticas hacia los partidos de Juntos por el Cambio que difundieron objeciones sobre el Presupuesto 2021 y cerró su mensaje con una convocatoria a la militancia para que el Frente de Todos pueda recuperar el municipio.

El brindis se llevó a cabo a las 20hs en el patio del salón Reabra. Se colocaron sillas respetando el distanciamiento social, todos con la mirada hacia Darío Duretti, quien se ubicó delante. El discurso duró alrededor de 15 minutos, mientras que luego se ofreció asado a los presentes.

El dirigente nacional fue el principal protagonista, pero también sobresalió la presencia de dos hijos y un sobrino del exdiputado Carlos Kunkel, e incluso distintos referentes locales del Frente de Todos, como por ejemplo el concejal Germán Marini, y el defensor del Pueblo Luciano Fiori.

“Esta pandemia sacó de foco todas las ideas y todos los proyectos que había para poner el país en marcha y hubo que redireccionar la energía para reconstruir el sistema de salud argentino porque estaba desbastado”, manifestó Duretti sobre la realidad del país, y agregó: “la inversión que hicieron los gobiernos nacional y provincial fue faraónica y en tiempo récord”.

En lo que respecta estrictamente a lo local, indicó que “el desafío del Frente de Todos es consolidarse, seguir con la buena performance electoral que alcanzó en la última elección”. Opinó que “seguramente aparecerán candidaturas, pero eso es necesario para que nuestro movimiento tenga vida interna y tenga proyectos para comparar”, por lo cual consideró que no atenta contra la unidad. En tal sentido, pidió que la militancia salga a la calle a persuadir a la población ya que “tenemos que lograr que el Frente de Todos, con toda la heterogeneidad que tiene (…), pueda ofrecerle en Bragado en el año 2023 una plataforma que nuevamente vuelva a cambiar la matriz de nuestro pueblo”.

Para Duretti en la gestión de San Pedro se realizaron “transformaciones importantes para Bragado”, mientras que en la gestión de Vicente Gatica habría ocurrido lo contrario: “hace 6 años no se ha inaugurado ninguna vivienda social para nadie, sólo han hecho 4 cuadras de asfalto y no se hicieron obras considerables, ni tampoco otras menores”, dijo. También aprovechó la ocasión para cuestionar al PRO, Acción para el Desarrollo y la Coalición Cívica por sus declaraciones sobre el Presupuesto 2021: “parece una cargada; tienen concejales, forman parte del mismo espacio político, compiten la misma boleta desde hace 3 o 4 elecciones, integran el Ejecutivo Municipal, y ahora se extrañan como si fueran opositores; (…) me imagino que no van a votar el Presupuesto y van a hacer los cambios que correspondan, porque si no es sólo una nota para la televisión o para ponerlo en los medios”, manifestó.

En otro tramo de su mensaje, prometió continuar sus gestiones ante los gobiernos nacional y provincial para traer beneficios para Bragado: “vamos a laburar en las obras que están durmiendo desde hace tiempo, pero no vamos a hacer marketing”, dijo.