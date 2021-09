Duretti le puso pimienta a la interna del Frente de Todos y dio un contundente apoyo a la lista de Marini

El dirigente Dario Duretti hizo explícito su apoyo a la lista del Frente de todos que encabeza Germán Marini. Lo hizo en el marco de una entrevista con el noticiero BRAGADO TV, donde consideró que dentro de su espacio se definirá entre dos modelos, siendo el de Marini el que representa gestión. También contestó a las críticas le hicieron desde la otra lista, con fuertes declaraciones que le pusieron pimienta a la interna.

“Nosotros en Bragado estamos acompañando una propuesta que tiene un equipo de trabajo y que tiene para ofrecer el modelo de gestión que venimos llevando adelante desde hace tiempo”, manifestó Duretti, por lo que consideró importante apostar a la consolidación de ese modelo.

Sostuvo que Marini representa “un modelo de gestión permanentemente al lado de los bragadenses”, mientras que del otro lado habría “una opción que tiene buenas intenciones, pero que a la hora del trabajo concreto no pueden mostrar obras realizadas”.

Consideró que en Bragado faltan de obras y que queda mucho por avanzar. “Todo lo que se empezó a hacer de nuevo en este año y medio, a pesar de la pandemia, son gestiones de nuestro gobierno nacional y provincial”, indicó.

Negó que las fotos con el Intendente signifiquen un intento de acercamiento político, sino que son producto de las gestiones que realiza por Bragado y que necesariamente requieren de una coordinación con el Municipio. Manifestó que los dirigentes del Frente de Todos no tienen que preocuparse internamente por las fotografías; “se tienen que cuestionar dónde han estado estos dos años, que no han acompañado a la gente, no han gestionado y que no han ido a tocar ningún timbre a nuestros compañeros, como nosotros, para que Bragado tenga obras, independientemente de quién gobierne la ciudad”, arremetió.

Consideró que “la grieta se da entre los políticos que trabajan para solucionarle los problemas a la gente todos los días; y los que se levantan tres meses antes de una elección, comen un asadito, y dicen ´a ver si me hago concejal’”. Opinó que la sociedad “está cansada”, por lo que requiere de “dirigentes políticos que trabajen día a día por los proyectos y por las soluciones”.