Ecos de la visita de Magario a TMH: el Intendente de Alberti consideró que la no invitación de Gatica es “un detalle menor”

Frente a la polémica que se instaló en Bragado el pasado viernes debido a la no invitación del intendente Vicente a Gatica a la recorrida por TMH que efectuaron la vicegobernadora Verónica Magario y el Jefe Comunal de Alberti; EL MEGÁFONO entrevistó ayer a la máxima autoridad del distrito vecino, Germán Lago. Minimizó el asunto tras opinar que “es un detalle menor y absolutamente insignificativo”, y destinó todas sus energías a destacar la confianza y apoyo de la Nación y Provincia al crecimiento productivo de la empresa.

La postura del Intendente de Alberti contrasta con el pedido de disculpas que realizó la Vicegobernadora mediante una llamada telefónica a Gatica. La funcionaria provincial argumentó que desconocía la división de Mechita entre dos partidos, y también el hecho particular de que los talleres se encuentran dentro de la jurisdicción de Bragado.

Lago aseguró tener una buena relación con el Intendente bragadense y no mostró arrepentimiento por la falta de invitación. Manifestó no tener interés por la polémica, e indicó: “los que diseñamos políticas públicas estamos para otra cosa”. Luego dijo: “yo no me enojé cuando vino Macri y no nombró a Alberti; fui, acompañé, e hice lo que tenía que hacer”.

Germán destacó la importancia de la visita de Magario, ya que la consideró “una clara señal respecto a la necesidad de la recuperación de material rodante y de la política ferroviaria que están ejecutando en el distrito el Estado nacional y provincial”. Opinó que todo avance de TMH implicará beneficios para la región, por lo que destacó la necesidad de que todos apostemos a su desarrollo.