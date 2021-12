El aporte de Judith Mendoza desde Australia para colaborar con el Rotary Club Bragado

Este lunes, Marcelo Méndez se puso en contacto con Judith Mendoza, una escritora nacida en nuestra ciudad pero que desde hace 13 años se encuentra radicada en Sidney, Australia, y quien colaboró con el Rotary Club Bragado para adquirir los equipos de telemedicina que fueron donados a los centros de atención primaria de los cuarteles.

“Desde el 2005 que vine como becaria yo siempre sentí que de alguna manera alguna vez iba a devolver algo al Rotary y a Bragado”, expresó Mendoza, quien contó que tuvo la iniciativa de ayudar a la ciudadanía bragadense durante una de las olas más complejas de casos de Covid-19 en la ciudad.

“Todo empezó el año pasado en el momento tan duro que Bragado tenía muchos casos de Covid, que yo estando afuera y mi familia en Bragado lo viví de una manera muy angustiosa porque estaba acá y no se podía viajar, y en ese momento me puse a pensar en qué puedo hacer para ayudar de alguna manera, y ahí fue me comuniqué con el Rotary Club, con el doctor Arturo Gianzanti específicamente le pregunté en qué podía ayudar porque mi idea era organizar un ‘crowdfunding’ para poder juntar donaciones y entonces ahí fue que él me dijo que estaba el proyecto de telemedicina”, detalló.

De esa manera, Mendoza organizó una colecta virtual la cuál luego distribuyó entre sus colegas universitarios y con rotarios de varios clubes, permitiendo así que se consigan más fondos para adquirir los equipos de telemedicina.