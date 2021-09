El bragadense Mateo Pereyra fue convocado a la Academia de Los Pumas

El rugbier bragadense Mateo Pereyra recibió una de las mejores noticias que un joven deportista puede tener: fue convocado a la Academia de la Unión Argentina de Rugby. Ante esta nueva experiencia que esta por vivir, BRAGADO TV entrevistó al rugbier local.

“Estoy nervioso y con muchas ganas, es una cosa de locos”, mencionó en primer lugar Pereyra, en diálogo con Enrique Giannino. Si bien le llegó por sorpresa la convocatoria, el joven de 18 años pudo enterarse días antes de que le llegara la invitación oficial.

Respecto a cuando sospechó que estaba siendo observado, dijo: “jugamos un partido. Fuimos y entrenamos. Había gente mirando, se hablaban. Pasaron los días y el lunes me empezaron a pedir muchas cosas, ejercicios con pesos y saltos. Ahí digo yo ‘algo está pasando’. El martes me enteré que me iban a citar”.

Pereyra practica rugby desde sus 8 años. Empezó en Bragado Club pero ahora es jugador de Banco Nación. De igual forma, pasó por clubes de varias localidades dejando un importante desempeño. En este 2021 tiene varios desafíos: la escuela, su trabajo y el gimnasio para mantener su estado físico.