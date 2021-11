El Bragado Cicles Club competirá en la Vuelta al Valle

Ayer por la mañana, Silvio Lezica, integrante del Bragado Cicles Club, dialogó con Enrique Giannino para informarle acerca de la participación del equipo en la Vuelta del Valle, una competencia por etapas que se desarrollará del 20 al 28 de noviembre.

“Estamos muy contentos que después de la pandemia podamos tener esta carrera por etapas, es una carrera tan clásica, la 78º edición de esta carrera, muy contentos por la invitación de la organización, de poder ir con el equipo del Cicles, no podemos ir todo el equipo que quisiéramos pero en este caso vamos a compartir equipo con la Municipalidad de Albardón, un equipo de San Juan, así que vamos a ir 4 ciclistas de cada equipo”, explicó Lezica.

Los integrantes del equipo que se sumarán a los sanjuaninos son Lucas Soldá, Felipe Lezica, Franco Cragnulini y Joaquín García. “La organización nos llamó que ya no tenía más cupo y justo me habían comentado que el mínimo era de 6 y el máximo de 9, se me complicaba viajar con 6 ciclistas, pero justo también se anotó la Municipalidad de Albardón que también tenían casi el mismo problema que nosotros así que nos llaman a los dos, nos pusimos en contacto, hablamos y resolvimos 4 ciclistas de cada equipo”, detalló.