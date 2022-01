El campo convoca a una manifestación en Cañada de Gómez

Este martes por la mañana, Walter Malfatto, productor agropecuario, anunció en EL MEGÁFONO la realización de una nueva manifestación en Cañada de Gómez en contra de las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional.

“Es lamentable que no se pueda a llegar a un arreglo con el Gobierno, me parece que la situación ya llegó al límite. Tenemos cierre de exportaciones de trigo, cierre de exportaciones de maíz, trabas en la exportación de carnes, cepo cambiario, nos siguen manoseando y el sector no da para más”, comentó Malfatto.

“Somos los mismos que estuvimos el 9 de Julio del año pasado que se hizo en San Nicolás, los productores estamos empujando a los presidentes de la Mesa de Enlace para que hagan algo porque los vemos muy quietos, muy tranquilos, y tenemos que hacer algo porque sino nos pasan por arriba”, añadió el productor.