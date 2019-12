EL CAMPO VUELVE A LA RUTA: FEDERACIÓN AGRARIA DE BRAGADO CONVOCÓ A UNA CONCENTRACIÓN

Compartir en...

Frente a la decisión del Gobierno Nacional de modificar el esquema de retenciones y los incrementos en impuestos por parte de Axel Kicillof, la Federación Agraria de Bragado decidió movilizarse con el propósito de hacer visible su disconformidad. Convocó a asistir con tractores a la vera de la ruta 5, e invitó a participar en una asamblea. No obstante, aclaró que por el momento no habrá cortes.

La convocatoria es para este viernes a las 14hs en el kilómetro 211, entre Prenut y la Escoria. Está dirigida a todos los productores agropecuarios, y también se enviaron invitaciones a la Sociedad Rural de Bragado y al Centro Unión Comercial e Industrial (CUCI).

En una entrevista con BRAGADO TV, el presidente de la filial local de la Federación Agraria, Walter Malfatto, indicó que será un “repudio al impuesto inmobiliario y a las retenciones”. Dijo que “estamos en alerta y movilización, -ya que- ante las cosas que están pasando tenemos que salir y manifestarnos”. No obstante, reconoció que el panorama aún no se conoce por completo y que lo poco que se sabe lo conocieron a través de los medios de comunicación. “No tenemos nada claro”, sostuvo, y agregó: “sobre las retenciones en la soja no sabemos si es el 29 -por ciento-, el 30 o el 33 y en el -impuesto- inmobiliario tiraron una cifra importantísima del 55 al 75%”.

En esa línea, a través de un comunicado desde la Federación Agraria indicaron que en la asamblea se buscará “consensuar acciones futuras en conjunto en caso de que no se revea la situación que hoy nos mantiene con mucha preocupación”. Expresaron que “somos conscientes de la situación actual del país, pero también creemos que la solidaridad reclamada desde algunos sectores, no es compartida, resulta exagerada y vuelve a golpear a la parte más vulnerable del sistema productivo agropecuario, e impactará en forma directa sobre los pueblos del interior”.

Por su parte, el vicepresidente, Walter Barni, sostuvo: “no es que no estamos dispuestos a colaborar porque siempre lo hemos hecho, pero queremos que sea de una manera en la que podamos seguir produciendo”. Además, lamentó que “vamos a tener que seguir pagando la fiesta de este país”.