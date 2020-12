EL CENTRO DE ESTUDIANTES DE BRAGADO PIDIÓ QUE LOS EGRESADOS TENGAN UNA FIESTA

Compartir en...

0 email

El Centro de Estudiantes de Bragado (CEB), cuya presidente es Josefina López, solicitó autorización y ayuda para que los egresados de la promoción 2020 puedan tener su esperada fiesta de fin de ciclo. Sería exclusivamente para ellos, sin invitados, comprometiéndose a cumplir “los cuidados y medidas necesarias”.

El pedido se conoció a través de las redes sociales. “En representación de la promoción 2020, el CEB pide públicamente que se ponga en consideración la realización de un festejo exclusivamente de los egresados con el motivo de culminar la etapa secundaria, y poder establecer nuevamente los vínculos entre los pares. Siempre teniendo en cuenta los cuidados y medidas necesarias, pero para hacerlo posible necesitamos del apoyo tanto de la comunidad como del municipio”, escribió.

Vale recordar que según la normativa que rige actualmente en Bragado, no sería posible una única fiesta para toda la promoción completa ya que superaría el máximo de 100 personas (aquí todavía no rige la autorización de hasta 200 anunciada recientemente por la Provincia). No obstante, serían viables distintas celebraciones más pequeñas.