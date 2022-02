El Centro de Estudiantes de Bragado renovó autoridades: Irina Jovanovic es la nueva presidenta

Ante la renovación de autoridades en el Centro de Estudiantes de Bragado (CEB), EL MEGÁFONO entrevistó ayer a tres nuevos integrantes: su presidenta, Irina Jovanovic; la vice, Agustina Pulgar; y el tesorero, Leonel Romagnoli.

Irina enfatizó que los mayores esfuerzos estarán dedicados a la organización y realización de la fiesta de egresados, pero también aclaró que desea impregnarle un perfil solidario mediante la realización de actividades benéficas o de acompañamiento social. “Espero que me apoyen, que no me dejen sola en la toma de decisiones”, dijo.

Por su parte, Agustina contó que la elección se realizó a través de una videconferencia mediante el voto de los delegados de cada escuela. En su caso, representan a Normal, Comercio e Industrial.

Leonel también pidió el acompañamiento de los estudiantes. “Espero de los chicos que me tengan paciencia porque en esto soy nuevo, pero hacer esto me encanta y quiero ayudarlos”, manifestó.