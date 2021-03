EL COMITÉ MIXTO INSISTE CON QUE LA ESCUELA 502 DEBE FUNCIONAR EN OTRO SITIO

Compartir en...

No cesa la polémica por la ubicación de la Escuela Especial N°502. A los reclamos del Colegio Nacional debido a que no quiere perder más espacio, se sumó la postura de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en Educación (CoMiSaSep), la cual reactivó las críticas respecto a que el actual edificio de 502 no reúne las condiciones para que funcione como tal. También lamentó que sus informes no hayan sido tenidos en cuenta por las autoridades provinciales.

Según manifestó Juan Viglieca, “nuestro asesoramiento es constructivo”. Explicó que la Comisión Mixta se pronunció sobre el asunto en las reuniones de UEGD ya que considera que la antigua casa del portero de Nacional “no es el lugar adecuado para el funcionamiento institucional de una modalidad tan especial como la motora”.

Sostuvo que “hay argumentos de sobra para que se busque un lugar alternativo sin que se vulnere el derecho de los estudiantes y de los docentes”, y citó dos ejemplos: “-el edificio- no tiene espacio y los baños no están adecuados”. Además consideró que “se está vulnerando el derecho de los estudiantes del Colegio Nacional porque se está invadiendo el espacio que fue cedido momentáneamente -a 502- allá por el año 2009 cuando la matrícula era muy pequeña”.

Por su parte, Lorena Hidalgo remarcó que “las adecuaciones que se hicieron tampoco son las adecuadas” y aseguró que “ninguna parte de la casita tiene las medidas que requiere una estructura para que funcione como escuela”.

Manifestó que la decisión adoptada por las autoridades provinciales “desterró todo el trabajo hecho” y opinó que los padres de los estudiantes de 502 seguramente hubiesen apoyado el cambio en el caso que les explicaran los motivos.