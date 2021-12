El Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2022 con el voto del oficialismo y parte de la oposición

Buena noticia para el gobierno municipal. El Concejo Deliberante aprobó por mayoría el Presupuesto 2022, lo que contribuye a que el año próximo pueda avanzar en la gestión de acuerdo a sus planes. Lo logró tras el voto positivo de la totalidad el interbloque de Juntos (el oficialismo y sus aliados) y también por el acompañamiento de dos bloques opositores: innovar Bragado y el Bloque Justicialista–Movimiento Evita. Distinto ocurrió con el Frente de Todos, ya que manifestó su rechazo.

La sesión duró cerca de 3 horas. Estuvieron presentes todos los concejales, a excepción de Sergio Broggi (Frente de Todos) por motivos justificados.

El encargado de presentar el proyecto fue el concejal Fernando Franzoni (CC – PRO), quien resaltó que “el presupuesto es el principal instrumento de organización del movimiento económico y la gestión del gobierno municipal”. Dijo que ronda en los 3.453.500 pesos y que “se ajusta a un estricto equilibrio fiscal, económico y social, sin resignar las demandas de la población”.

Explicó que el 66% de los fondos tienen origen provincial ($2325 millones), el 23% surgen del ámbito municipal ($816 millones) y el 11% son enviados desde la Nación ($401 millones). Además, aclaró que “2679 millones son de libre disponibilidad, un 76%; y 864 millones son fondos afectados, un 24%”, con un uso mayoritario destinado al pago de personal (no especificó el porcentaje), el 26% a bienes de uso, el 11% a servicios no personales, otro 11% a bienes de consumo, el 3% a servicios de transferencia a instituciones, y el 2% a servicios de deuda.

También ahondó sobre los porcentajes y montos destinados a cada secretaría o dependencia del municipio:

• Secretaría de Políticas Públicas de Salud – 25% (casi $896 millones);

• Secretaría de Obras Públicas – 19% ($652 millones);

• Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental – 18% (casi $649 millones);

• Secretaría de Gobierno – 13% ($450 millones);

• Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia – 10% (casi $338 millones);

• Secretaría de las Localidades Rurales y Caminos de la Producción – 7% ($251 millones);

• Secretaría de Hacienda y Producción – 5% ($159 millones);

• Servicios de la deuda – 2% ($78 millones);

• Honorable Concejo Deliberante – 1,5% ($48 millones);

• Conducción Superior- menos del 1% ($14 millones);

Franzoni destacó que el presupuesto tiene un 70% más de recursos que en el 2021 y que el mayor porcentaje se destinará a salud. Luego, aportó detalles de algunas de las obras previstas para distintas áreas o usos de importancia: el Colector Cloacal; la reforma del acceso Elizondo; pavimentación, cordón cuneta y bacheo en calles de la ciudad; obras de pavimentación y servicios en el Parque industrial; el Plan Federal de Vivienda e Infraestructura (viviendas sociales inconclusas); el FOMUVI (fondo para viviendas en lote propio); la tercera etapa del Polideportivo; mejora y ampliación del alumbrado público; obras en el Constantino; desagües urbanos; obras en el hospital (laboratorio de fabricación de medicamentos); continuación del Centro de Discapacidad; reparaciones en el Hogar Mignaquy; y la instalación de señalética; entre otros.

Por su parte, el Frente de Todos cuestionó que no se le otorguen mayores fondos al área de salud, enfatizando que Aldo San Pedro le dedicaba alrededor del 33%. También consideró escaso el monto asignado al saneamiento del basural, e indicó que no se le da prioridad a la cuestión habitacional.

Daniel Disanti (Bloque Justicialista – Movimiento Evita) se sumó a las críticas, e incluso reconoció que planeaba desaprobar el proyecto. No obstante, aclaró que finalmente votaría en forma positiva debido a la buena respuesta del gobierno ante dos de sus inquietudes (las rampas para personas con discapacidad y la futura casa del Estudiante en Chivilcoy).

En cuanto a Juan Manuel Barenghi (Innovar Bragado), insistió en afirmar que realiza una “oposición constructiva”. Justificó su voto positivo en la importancia que tiene el presupuesto para la gobernabilidad, aunque también dejó un mensaje de cara al futuro: “voy a ser muy riguroso en el acceso a la información transparente para controlar la ejecución del mismo”.

EL DETALLE DE LOS CUESTIONAMIENTOS

La primera persona en exponer la posición del bloque del Frente de Todos fue su presidenta, Guillermina Lhospice. Dijo: “pese a que el presupuesto es bastante más significativo que el año pasado, esta gestión prefiere mantener la salud en niveles acotados”. Además, afirmó que “nunca se pudo recuperar los porcentajes del 2015, que rondaban en el 33%, ni siquiera en estos tiempos donde la salud pública juega un rol preponderante”. Luego, agrego: “reflejo de lo que digo fue el colapso de nuestro sistema de salud en el peor momento de la pandemia”.

Lhospice apuntó también contra la inversión en los CAPS; “si bien es superior a la del 2021, sigue siendo insuficiente”, indicó. Sostuvo que durante los 6 años de gestión de Vicente Gatica no se han reparado los techos, tampoco se mejoró la aparatología y el instrumental, ni se implementó la historia clínica digital.

En otro tramo de su mensaje, la Presidenta del Frente de Todos describió pocos avances en materia de medio ambiente y de la falta de viviendas: “el proyecto habitacional fue uno de los mayores fracasos del 2021”, opinó. Manifestó que durante todo este tiempo se ilusionó a los vecinos con promesas que no se cumplieron, sobre lo cual coincidió la concejal María del Carmen “Pupy” Pan Rivas.

Otro edil que habló en varias oportunidades es Jorge “Chapu” Fernández (Frente de Todos). Profundizó sobre algunos conceptos de su compañera y reprochó los grandes montos que se asignan al pago de alquileres y el uso de combustible, lo que consideró en detrimento de la salud y el saneamiento del basural. Dijo que “es un presupuesto abultado, pero tienen serios problemas en que no atiende las necesidades reales de la gente”. Además, remarcó la ausencia total de recursos ante la problemática de adicciones. “Yo quiero que trabajemos una vez como el poder independiente que somos; no somos empleados del Ejecutivo, no podemos recibir órdenes para aprobar barbaridades como estas”, enfatizó.

Emma Elizalde, por su parte, aclaró que no está en desacuerdo con el 25% para la salud, aunque indicó que “el recurso está mal distribuido”. Aseguró que la actual gestión desatiende la prevención de patología prevalentes y la promoción de la salud, e indicó que los CAPS están “desfinanciados”. También cuestionó “tantos cargos directivos que tienen sueldos importantes, cuando la enfermera que está todos los días las 24hs no llega a fin de mes”.

En cuanto Disanti (Bloque Justicialista – Movimiento Evita), opinó que “hay 19 millones de pesos en alquileres, y esto es un tema a futuro para rever; habría que ver si no conviene comprar algún inmueble”, dijo. Añadió que 800 mil pesos para las luminarias de las localidades rurales “es muy poco” y que “no se ve mucha inversión en obras destinadas a las unidades sanitarias de los cuarteles y de los barrios”. Además, consideró que “lo presupuestado para emprendedores y pymes muestra la falta de apoyo a ese sector”, y fue crítico al hablar de la cuestión habitacional.

LA POSICIÓN DEL INTERBLOQUE JUNTOS

Varios han sido los concejales que hicieron una defensa del Presupuesto 2022. Un ejemplo es Alexis Camús, quien contestó a las críticas mencionando situaciones cotidianas donde se plasman los gastos. Sobre el combustible citó el caso de las personas de los cuarteles que necesitan ser trasladadas a la ciudad cabecera para vacunarse o hisoparse, mientras que en relación a los alquileres nombró las casas que se ofrecen a los médicos rurales.

El exfuncionario enfatizó que la salud ha sido siempre una prioridad, lo que argumentó con los fondos que le quitaron a la Red Vial para destinarlos a la atención de la pandemia. Luego coincidió con el “Chapu” en que se deben asignar recursos al tema de adicciones, pero sugirió plasmarlo en un proyecto de resolución.

Nicolás Araujo (CC – PRO) se encargó de hacer una defensa en materia ambiental tras remarcar que “hay un aumento muy claro de lo que es el presupuesto -para esa área-”, mientras que Franzoni aclaró que “nunca colapsó el sistema del hospital, sino que se saturó” y también contestó a los cuestionamientos por el estado de los CAPS: “posiblemente falte pintura y algunos techos se lluevan, pero estoy seguro que los servicios no dejan de prestarse”, dijo.

Además, hablaron Fernando Sierra (CC – PRO), Lilián Labaqui (Juntos), Mariano Rodríguez (Juntos) y Verónica Tucci (Juntos), destacándose la expresidenta del Consejo Escolar ya que apuntó contra el 33% del presupuesto en salud que tanto resaltaba el Frente de Todos como un logro de Aldo San Pedro. “Eso realmente no garantiza que el recurso sea utilizado óptimamente”, manifestó la edil, y ahondó sobre los logros alcanzados durante la gestión de Vicente Gatica.

En lo que respecta al partido vecinalista Acción para el Desarrollo, mostró su posición a través de Gladys Belén. Intentó marcar una diferencia enfatizando en que “la Escuela de Conductores no estaba en la partida” y en plantear la necesidad de realizar castraciones masivas para la protección animal, aunque fueron más las cuestiones en favor del proyecto de Presupuesto.