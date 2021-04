El delegado de Mechita solicita que los autores de una pintada política limpien lo que “ensuciaron”

Compartir en...

email

El delegado bragadense de la localidad de Mechita, Juan Carlos Gómez, utilizó su cuenta de Facebook para cuestionar a un grupo político que realizó una pintada en un lugar inapropiado. Pidió que limpien lo que “ensuciaron”.

La pintada fue realizada en una añeja parada de colectivos ubicada a un costado del acceso de la localidad. Escribieron “Frente Patriota” en letras grandes color azul.

“Me gustaría saber qué persona representa a este grupo, así se hacen cargo de limpiar y pintar lo que ensuciaron”, indicó el Delegado, cuyo mensaje recibió el apoyo de varias personas, entre ellos del dirigente peronista Eduardo “Laly” Gatica: “como buen patriota debería ir, limpiar y pedir disculpas…, se me hace que no le importa mucho tener la comunidad limpia y ordenada”, indicó el exdiputado.

Vale recordar que no se trata del único cuestionamiento de Juan Carlos Gómez contra propaganda política de espacios opositores. Tiempo atrás también había criticado pancartas que se habían colocado en el acceso de Mechita y otros lugares del pueblo.