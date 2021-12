El desgarrador testimonio de Belén Mintegui tras perder todo en un incendio

Momentos sumamente angustiantes se encuentra atravesando Belén Mintegui como consecuencia del voraz incendio que destruyó todas sus pertenecías en la vivienda donde alquilaba. Este mediodía fue entrevistada por la Edición Central de BRAGADO TV, donde contó cómo fue lo ocurrido y lamentó que el siniestro haya sido causado por el padre de sus hijos. Pidió que la Justicia cuide a su familia y que castigue al culpable.

Belén tiene 31 años, es madre (sus hijos tienen 3 y 7 años) y se desempeña como docente en el Jardín N°905. Contó que había estado en su casa minutos antes del hecho, ya que “12:30 me pasó a buscar –mi mamá- cuando yo salí de trabajar; cerré todo y desenchufé todo porque siempre tuve el miedo latente de que se podía incendiar la casa”. Manifestó que alrededor de las 13 llegó a Warnes (su pueblo natal) y que 20 minutos después recibió el llamado de una vecina informándole el incendio.

La tristeza de Belén es evidente. Entre lágrimas, explicó que perdió todo: “no me quedó nada”, dijo. Recordó que en el momento “entré en shock, no lo podía creer”, fundamentalmente cuando se enteró que fue un hecho intencional: “cuando me dijeron quién había sido, fue peor aún, porque no me lo hubiera esperado jamás”, agregó.

Contó que al culpable “lo vieron salir de ahí y al cabo de un rato me mostraron los videos y reconocí quién era… y también la remera que había dejado tirada porque se le estaba prendiendo fuego”.

Consultada por el periodista Marcelo Méndez, añadió que en los videos se ve a dicha persona cuando corre de la casa y se sube a un auto. En tal sentido, pidió que la Justicia “me cuide a mí y a mis hijos, y que pague el que fue… lo digo con todo el dolor del alma porque yo lo amaba como padre de mis hijos y esto no lo hubiera esperado jamás porque lo cuidé hasta el último momento, le brindé todo…”, dijo.

Belén agradeció el apoyo recibido por parte de la comunidad, e indicó que Raúl Firmapaz Sánchez es el encargado de coordinar las donaciones que le envían. No obstante, no pudo evitar entristecerse por las pérdidas, ya que perdió todo lo conseguido con muchos años de sacrificio. “Yo alquilaba ahí, pero estaba pagando una casa premoldeada; tenía las aberturas compradas, el cerco perimetral del terreno, un freezer, microondas… todo sin uso, y me prendió fuego todo”, indicó. Además, lamentó: “vengo laburando desde los 16 años; era soltera y ya compraba acolchados, camas para mis futuros hijos… para que el día que tuviera una familia lo tuviera todo… y de un día para otro no me queda nada”.