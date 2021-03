EL DIPUTADO NACIONAL FABIO QUETGLAS VISITÓ BRAGADO Y SE REUNIÓ CON DIRIGENTES RADICALES

Compartir en...

A pocos días de las elecciones partidarias de la Unión Cívica Radical, Bragado recibió una importante visita: el diputado nacional y dirigente del radicalismo Fabio Quetglas. En su paso por nuestro distrito se reunió con referentes locales de la UCR y del movimiento ‘Adelante Buenos Aires’, liderado por Maximiliano Abad y Erica Revilla.

En primera instancia agradeció a los dirigentes, la prensa y a la militancia por haberlo recibido de tal manera. Sobre los comicios mencionó que espera que sea “ejemplar”, y rápidamente mostró su apoyo por ‘Adelante Buenos Aires’: “La lista 123 le propone un contrato claro al afiliado radical: consolidar el polo de poder republicano de alternativa al oficialismo, intentar liderar ese polo discutiendo con nuestros socios de la alianza”.

“Una cantidad de argentinos nos piden que mantengamos la unidad de la oposición”, sostuvo Quetglas en referencia a su rumbo dentro de Cambiemos, y agregó: “Tenemos la obligación de ofrecerle a la ciudadanía un programa, sobre todo lo planteamos en la provincia de Buenos Aires en donde uno tiene la sensación de que está a la deriva”. Indicó que no sólo hay dudas respecto al plan de vacunación, sino también sobre las prioridades gubernamentales y el futuro de la provincia.

Respecto a las posibilidades que se le presentarán a Buenos Aires y que el Gobierno debe tener en cuenta, el legislador nacional ponderó la inclusión del teletrabajo y la bioeconomía. En este sentido, expresó: “Se le abre una ventana de oportunidades a la Argentina, que se aprovechan si hay liderazgo y visión. Desde ‘Adelante Buenos Aires’ pretendemos ser la plataforma que le ofrezca a los bonaerenses una visión postpandemia, nuestra pretensión no es jugar a la interna sino liderar ese polo opositor con vocación de Gobierno”.

“Nosotros no somos una oposición obstruccionista, somos una oposición categórica en términos de protección de algunos valores que creemos que nuestro espacio representa, pero democrática. No le generamos inestabilidad al Gobierno, no le bloqueamos las calles, no le impedimos las sesiones parlamentarias ni actuamos en contra de los intereses de la Argentina”, explicó Quetglas.