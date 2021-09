El Director de Tránsito adhiere a la idea de establecer la tolerancia cero de alcohol al volante

Ante el pronunciado incremento de los accidentes que viene registrándose en los últimos días, EL MEGÁFONO entrevistó ayer al director de Tránsito, Sergio Ledesma. Manifestó cuál es su opinión sobre el asunto y mencionó las medidas que se están implementando al respecto. Informó la instalación de nuevos semáforos y se mostró a favor de establecer en Bragado la tolerancia cero de alcohol al volante.

El funcionario indicó que “el tema de tránsito es como una pandemia silenciosa a la que hay que prestarle muchísima atención”. No obstante, agregó: “más allá de todo lo que está pasando, en los primeros 6 meses del 2021 tuvimos 1675 muertes en la totalidad de la Argentina… es la tasa más baja en los últimos años ya que en el 2020 hubo 4986 y en el 2019 6627”.

Consideró que “el tránsito no lo va a solucionar Ledesma, la actual gestión o la que venga si no nos ponemos todos de acuerdo y trabajamos todos juntos”. Contó que “los secuestros que se produjeron el fin de semana son todas personas que estaban desarrollando las famosas destrezas y picadas en el acceso, con la particularidad de que la mayoría de ellas son mujeres que no son de acá, sino de vecinas localidades”. Además, adelantó que se colocarán semáforos en dos esquinas (San Martín y Saavedra, y Rivadavia y Saavedra) ya que tienen un “mayor índice de peligrosidad”.

En lo que respecta a las motos que suelen cometer infracciones durante los fines de semana en el acceso Perón, dijo no creer apropiada la implementación de grandes operativos para atraparlos. Opinó que “a veces el fin no justifica los medios” ya que es un espacio donde también va mucha gente a descansar; “tomar una acción determinada sobre ese lugar me parece que no viene a lugar, yo apuesto más a lo que tiene que ver con la concientización”, indicó.

En lo que respecta al proyecto de tolerancia cero de alcohol al volante se mostró a favor. Sostuvo que “es una manera de prevención”, y aclaró: “eso no implica que te va a dar alcoholemia positiva si vas a cenar y te tomás una copita de vino”.