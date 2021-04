El doloroso mensaje de Sergio Jalfin tras la muerte de Mauro Viale

Compartir en...

El fallecimiento del famoso periodista Mauro Viale (73) generó conmoción en gran parte del arco periodístico, desde excompañeros hasta colegas que posteriormente le expresaron su respeto por su extensa labor. El meteorólogo bragadense Sergio Jalfin, quien supo ser compañero de Viale, publicó un triste mensaje en sus redes sociales para expresar su tristeza por lo ocurrido.

En un post que le dedicó en Instagram, Jalfin no pudo contener su emoción y publicó: “La noticia más triste: Murió Mauro Viale”. En otro párrafo, escribió: “Tristeza absoluta, no tengo palabras más que agradecerte todo lo que pude aprender de vos en las salidas que me tocó al aire en tu programa. Se fue no solo un gran periodista de la televisión argentina sino una gran persona de una calidad humana inigualable. Hasta siempre Mauro y mis condolencias a su familia y amigos”.

Se encontraba internado desde el sábado por un cuadro severo de coronavirus. Había recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 el jueves pasado. Dos días más tarde (en la mañana del sábado) se conoció que le dio positivo el hisopado, incluso tuvo un cuadro de neumonía bilateral.