EL EJECUTIVO CONCRETÓ EL PASE A PLANTA PERMANENTE DE 71 MUNICIPALES: CONOCÉ EL LISTADO

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Gran alegría es la que se vivió días atrás en el Palacio Municipal debido a la realización de un acto en el que el Departamento Ejecutivo anunció el pase a planta permanente de 71 trabajadores municipales de diversas áreas. También estuvieron representantes de los tres gremios municipales.

Según informa una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Bragado, el intendente Vicente Gatica destacó que “este es un hecho relevante que se da cuando hay un Estado presente y sindicatos responsables; hace unos meses 130 ya tuvieron esta posibilidad, de tener la estabilidad laboral, lo anunciamos en el HCD y casi no lo contamos. Hoy los hemos convocados a ustedes, que son 71, para explicarles que la entrada en vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo fue fundamental, porque los derechos de los trabajadores deben ser cuidados y mejorados”.

Según el funcionario la decisión “tiene que ver con una evaluación del rendimiento de su labor”. Indicó que “hay gente que hace años están trabajando y recién hoy tienen la estabilidad” y aclaró que también “hay otros que seguirán siendo evaluados”.

“El premio no es solo tener estabilidad, tienen la gran posibilidad de representar, no al intendente sino al Estado y se lo ganaron a fuerza de capacitarse, de no faltar, de cumplir…”, agregó.

EL LISTADO DEL PERSONAL QUE PASÓ A PLANTA PERMAMENTE

CONSOLO MARIA PAOLA

YAGUE JORGE OMAR

COCCO PAULA

BECHERAN MARIA BELEN

RIZZO CLAUDIA SOLEDAD

TABARE ROBERTO OSCAR

MARTINS CHAVEZ LAURA GABRIELA

BASILE ANA LAURA

DEL VITTO LUCIANA

MONTEOLIVA MARIA EUGENIA

ZUBIRRAIN MARIANA

RODRIGUEZ JUAN ISMAEL

ETCHART SERGIO OSVALDO

LOPUMO MARIA BETINA

TORRES SANDRA BEATRIZ

CAPRIFOGLI BARBARA NEOMI

CARRIZO DAIANA ERICA

GOROSSITO CLARISA

ALFONSO VANINA ANDREA

PAZ ELENA RAQUEL

CORONA CRISTIAN

GARCIA LEONARDO JAVIER

ARIAS MARISA NANCY

SANCHEZ MIRTA BEATRIZ

PEREZ CRISTIAN ALBERTO

SOSA SILVIA MARCELA

IRRAZABAL JORGE ANIBAL

CALABRESE MOROSSINI CATALINA

GARCIA HORACIO CESAR

SANTELLAN JUAN MARCELO

UBOLDI CRISTIAN GASTON

FINAMORE MARIA BELEN

DELIMA LAURA ALEJANDRA

STRIZZI ALINA MARIEL

SARIEGO SUSANA NELIDA

MOYA CLAUDIO MARTIN

MANRIQUE ALESIA EDITH

FORTI MARIA MAGDALENA

AVALO NORBERTO

BERGONCE YANINA DAIANA

ALVAREZ KARINA

DEL BUE CINTIA E.

AUZA FERNANDA

PALACIOS MARIA F

FELICE NOELIA

SOSA MARIANELA

JUANICO BELEN

ALIANO HUGO

FERNANDEZ BETIANA NOELIA

CASTAÑARES GONZALO

MARQUEZ ROCIO MICAELA

IRRAZABAL MARIA SOLEDAD

AHUMADA EUGENIA

ORELLANO MARCELA

DURETTI YESICA

PASTOR FERNANDO

LA CHIMIA DIEGO ALBERTO

ALVAREZ MARISOL

MAZZINI JAVIER

GUALDONI ANA MARIA

GUTIERREZ RUBEN

MINTEGUI NESTOR

DURANTE ROBERTO OSCAR

DEL BUE JOAQUIN

BRICELLA SERGIO WALTER

SARAVI GABRIEL OMAR

MINTEGUI JORGE EZEQUIEL

MARTINEZ RUBEN

ROMITI ROXANA

ZALDARRIAGA BETIANA

PRADO FEDERICO

MORENO MARLENE

ZULETA PABLO IGNACIO

GONZALEZ GISELA MABEL SEVERO MARIELA