“EL ESTADO TIENE QUE ESTAR PRESENTE EN TODOS LOS LUGARES” 

Clarisa Gorosito menciona cómo se viene desarrollando su labor dentro de las localidades rurales

El periodista Diego San Román, se reunió con la Sub. de Localidades Rurales Clarisa Gorosito, para hablar sobre cómo vienen trabajando desde que ella asumió el cargo. «La verdad es que hemos conformado un grupo de trabajo como siempre decimos, que hasta diciembre del año pasado era liderado por Alexis, y luego él junto al Intendente pusieron mi nombre sobre la mesa y yo acepté gustosa porque es un trabajo que venía haciendo, estaba en la coordinación de las localidades. A partir de enero se me sumó la red vial”. A su vez, mencionó que se vienen reuniendo arduamente, por lo que habló sobre el «chancho móvil» que se realizó en la ciudad de Comodoro Py, “la gente del jardín de Comodoro que trabaja incansablemente, así que, hicieron un chancho móvil para juntar fondos. Ellos siempre estan interesados por mejorar el jardín, estamos gestionando juegos al secretario de Gobierno, a las chicas del Consejo Escolar. Siempre este trabajo no es de una sola persona”.

También habló sobre que adquirieron maquinarias que el gobierno municipal tramita para los distintos cuarteles, “te puedo decir que estoy más que feliz con la compra de la maquinaria porque todo lleva mucho tiempo, más allá del dinero, tiene que estar presupuestado”. Compraron un tractor para Warnes y en estos días tendría que llegar uno para Irala. “Junto a la gente de agroindustria trabajamos muchísimo el año pasado, y también llegó una motoniveladora que era muy esperada por los caminos rurales”.

REUNIONES CON LOS JOVENES DE MECHITA QUE ESTABAN INTERESADOS EN ESTUDIAR EN BRAGADO

“Tuvimos reuniones con los chicos que estaban interesados en venir a estudiar a Bragado, nos reunimos en la escuela secundaria junto con los chicos de Juventud, con Laurita Benalal, con el delegado”. En el que llegaron a un acuerdo desde el área de juventudes les otorgan una beca para que los jóvenes puedan pagar su transporte, algo parecido de lo que se hizo en O´Brien.

“EL ESTADO TIENE QUE ESTAR PRESENTE EN TODOS LOS LUGARES”

Entendiendo la importancia de que los funcionarios escuchen las voces y las inquietudes de cada ciudadano. Y que se les brinde el lugar para que puedan consultar, y que exista un compromiso por parte de todos. “Me comprometo a gestionar”.

Ellos vienen trabajando en diferentes áreas, tal es así que elaboran mucho con el CEA, “que funciona en la Escuela N°23, y que hay algunas jornadas que las podemos llevar a las delegaciones”.