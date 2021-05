El fallecimiento repentino de un hombre con síntomas de COVID motivó una investigación

Compartir en...

La Policía Comunal de Bragado confirmó la existencia de una investigación debido al caso de un hombre que falleció en nuestra ciudad con síntomas compatibles con COVID, pero nunca acudió al médico.

Según expresaron sus familiares a la policía, el hombre no tenía médico de cabecera y optó por no acudir al hospital, por lo cual surge la duda respecto si realmente tuvo la enfermedad o no.

Frente a tal situación, ningún médico firmó el certificado de defunción, lo que motivó el inicio de una causa por “Averiguación de causales de muerte”.