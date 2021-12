El FdT rechazó la Ordenanza Fiscal tras denunciar un aumento “desproporcionado” de tasas

El Bloque de Concejales del Frente de Todos emitió un comunicado para informar los motivos de su rechazo a la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2022. Manifestó que el aumento de tasas que prevé el gobierno es “desproporcionado e injusto” y también cuestionó el incremento de la tasa de interés por morosidad.

El cálculo del Frente de Todos respecto del aumento de tasas es diferente al del Ejecutivo. Gustavo Ripari manifestó que es del 48%, pero el bloque opositor considera que en realidad sería mayor ya que ascendería al 55%, sobre lo cual se mostró en desacuerdo.

Los ediles del Frente de Todos consideran que el incremento es muy superior a la inflación estimada para el 2022. Además, manifiestan que no se condice con los servicios prestados por el Municipio ya que son “malos o inexistentes”, motivo por el que tampoco coinciden en que se deba aumentar la tasa de interés por morosidad.

El bloque mostró su desacuerdo votando en forma negativa. Sin embargo, el proyecto fue aprobado por mayoría debido al voto positivo del resto de los bloques.

EL COMUNICADO COMPLETO

El bloque de concejales/as del FRENTE DE TODOS de Bragado rechaza el proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva 2022 en virtud de las siguientes consideraciones:

El aumento de la Tasa Municipal que proyecta la norma a partir de abril del 2022 implica un incremento del 55%.

Nos parece desproporcionado e injusto. En primer lugar la proyección de inflación según el proyecto de presupuesto nacional era del 33% (desaprobado por la oposición), igual proyección que el presupuesto de Capital Federal (aprobado por Cambiemos). Nada justifica el 55%.

Y en segundo lugar, la Tasa Municipal se establece y se paga por un servicio concreto que brinda el municipio. Y teniendo en cuenta que durante 5 años aumentaron las mismas y no mejoraron los malos o inexistentes servicios tales como: mantenimiento de calles de tierra, poda, recolección de residuos domiciliarios, de montículos, barrido, riego, etc. Proponemos que primero mejores los servicios públicos, y luego discutamos el aumento, creemos que ya es hora que los vecinos paguen por lo que reciben.

El aumento del 2% al 3% por ciento (o 2,5%) de la tasa de interés por morosidad. La gran mayoría de vecinos que no abonan, o es por imposibilidad, o es por enojo por la mala calidad o peor aún, ausencia total de los servicios. Aumentarles la deuda no ayuda a mejorar la recaudación. Eso se hace o con moratorias, o con ejecuciones judiciales (vía apremio) donde la deuda se actualiza judicialmente. En definitiva, no tiene sentido alguno, ni recaudatorio, ni disuasorio, el aumento de la tasa de interés por mora.

Sentimos que acompañar tamaña sinrazón es dejar desprotegidos y sin voz a muchos vecinos y vecinas que sabemos que esperan tener representantes “que los representen” y funcionarios “que funcionen”. Nosotros hemos cumplido nuestra parte y así lo damos a conocer.

Saludamos muy atte.-

MARIA DEL CARMEN PAN RIVAS

GUILLERMINA LHOSPICE

SERGIO BROGGI

NATALIA SCHILLIZZI

EMMA ELIZALDE

JORGE P. FERNÁNDEZ