EL FUTBOLISTA BRAGADENSE FACUNDO CASTET SE RECUPERA DEL COVID

Tal como es de público conocimiento, 20 integrantes del Club Atlético Sarmiento de Junín se contagiaron Coronavirus. Uno de ellos es el bragadense Facundo Castet, quien está próximo a recibir el alta.

Según contó ayer a EL MEGÁFONO, “primero estuve con fiebre y dolor de cabeza, la pasé mal porque no me podía levantar de la cama, pero desde el segundo día ya no sentí nada”. También explicó que “dos o tres días después arrancaron con los mismos síntomas mi novia y la nena”.

Según el bragadense, “ahora estamos todos bien”. Dijo que el sábado terminaría su aislamiento, aunque no saldrá de su casa por unos días más hasta que su familia termine de recuperarse.

Consultado por el periodista Enrique Giannino, también se refirió al contagio del entrenador del equipo y del resto de sus compañeros del plantel. Además contó de qué forma continuó entrenando durante estos días.