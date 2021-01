EL GOBIERNO MUNICIPAL NEGÓ ESTAR REALIZANDO UNA ENCUESTA TELEFÓNICA DE PROYECCIÓN ELECTORAL

Compartir en...

Frente a los llamados telefónicos que recibieron varios vecinos de nuestra ciudad y la polémica que se generó por una encuesta de medición de candidatos para las elecciones legislativas de este año, el gobierno municipal negó ser el autor de tal procedimiento.

La respuesta surge tras una consulta realizada esta mañana por BRAGADO TV. Fuentes del Ejecutivo desmintieron categóricamente la medición de candidatos, lo cual va en línea con lo manifestado semanas atrás por el intendente Vicente Gatica acerca de que su atención aún no estaría puesta en los comicios. Algunos le creen, mientras que otros lo señalan.

El encuestador no especifica quién organiza la actividad. Solo nombra a varios dirigentes del oficialismo y de la oposición, sobre los que consulta cuál es la intención de voto de la gente.

Pareciera poner el foco en Juntos por el Cambio, ya que se trata del frente político del cual nombra a mayor cantidad de representantes. Pregunta por Natalia Gatica (actual secretaria del área de Integración Sociourbana y Ambiental), Alexis Camús (secretario de las Localidades Rurales y Caminos de la Producción), Marita Gelitti (presidenta de Acción para el Desarrollo), Daniela Monzón (concejal del bloque PRO Bragado), Carla Bruno (presidenta de la Coalición Cívica ARI) y Leticia Calderón (exsecretaria de Producción, Empleo y Turismo).

De la oposición da algunos nombres, pero llamativamente faltan otros. Nombra a Sergio Barenghi (excandidato a intendente), Fernando Maidana (concejal del Bloque Justicialista – Movimiento Evita) y Sergio Broggi (concejal del Frente de Todos).

Vale destacar que varios vecinos mostraron su molestia en las redes sociales por la atención que le están prestando a la medición de los candidatos en tiempos de pandemia y también por el horario en que fueron llamados. Por su parte, Leticia Calderón utilizó su cuenta de Facebook para aclarar que no tiene ninguna aspiración de candidatearse: “otra vez están haciendo encuestas en Bragado de posibles candidatos para las elecciones que vienen. Y otra vez mi nombre aparece en esa lista, sin consentimiento alguno. Aclaro nuevamente no voy a ser candidata a nada.”.

Según Calderón, “el día que quiera ser candidata a algo, si es que eso sucede, yo les voy avisar. Mientras sigan los mismos nombres de siempre, con personas con tan pocos valores compartidos no me voy a postular a nada. Así que no se gasten en medirme”. “No entiendo por qué no se preocupan por la salud o el estado de Bragado que es deplorable”, concluyó.