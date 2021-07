El intendente de Alberti resultó positivo de Covid-19

Compartir en...

El intendente de Alberti, Germán Lago, se contagió de Covid-19 y lo anunció en sus redes sociales. Se mantendrá aislado y su familia se encuentra bien.

A través de su Facebook, comunicó: “Quiero comentarles que hoy por la tarde me realicé un hisopado mediante un test rápido, el cuál fue positivo a covid-19. Estoy bien al igual que toda la familia, con la supervisión del equipo de salud. Por precaución se me realizo una tomografía, la cuál no presenta complicaciones“.

En esa línea, continuó: “Estaré transitando este tiempo desde mi casa, con muchas ganas de volver rápido a trabajar y seguir avanzando en todas las actividades, acciones y obras que tenemos planificadas, en curso y por iniciarse“.

Vale recordar que el jefe comunal del Frente de Todos había sido vacunado a principios de año con la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

“Solo quiero aprovechar para pedirles que por favor sigamos cuidándonos, mientras avanza la campaña de vacunación. ¡Saludos para todos!“, finalizó.