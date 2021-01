EL INTENDENTE PUBLICÓ UN MENSAJE PARA DESPEDIR EL 2020 HACIENDO HINCAPIÉ EN LA PANDEMIA

Compartir en...

Como suele suceder cada año, el intendente Municipal, Vicente Gatica, publicó un video a través de las redes sociales para referirse a su gestión, sin embargo en éste caso optó por hablar acerca de la pandemia, felicitando varios sectores, pidiendo responsabilidad y cuidados, y dejando el balance para los próximos días.

Gatica dijo que el 2020 “es un año que debemos recordar para que no nos vuelva a ocurrir, y estar listos si eso pasa”, en contraposición al deseo de muchos de olvidarlo. También, agradeció a la comunidad bragadense, especialmente a “los trabajadores esenciales fueron vitales en el desarrollo del brote que nos generó tanto dolor. Las instituciones, los dirigentes, los comerciantes, empresarios, estuvieron todos a la altura de las circunstancias”.

En otro aspecto, reconoció que si bien las decisiones que han tomado desde el Ejecutivo en base a la pandemia han generado discusiones o descontentos, “han sido tomadas de forma pensada, discutida y valorada con distintos actores que hemos tenido, que se han acercado y a los que hemos convocado para que eso ocurra”.

También se refirió a los comentarios de los profesionales que indicarían un posible rebrote de coronavirus en este año, y dijo que “lo que les solicitamos cuando hacemos restricciones de las reuniones no lo hacemos pretendiendo de que los jóvenes desafíen al Estado, si no la posibilidad de que cuando volvemos a casa no le generemos más dolor a nuestros cercanos. El último esfuerzo lo debemos hacer porque estamos a la vuelta de la esquina de la vacuna”.

Por último, les deseo muchas felicidades a los bragadenses y dijo que “el balance lo dejaremos para presentárselos como una revisión que debe hacer el Intendente para los próximos días”.