EL LUNES REGRESA ‘BRAGADOTV A LA MAÑANA’

Compartir en...

email

Luego de un mes sin este querido ciclo televisivo, el próximo lunes 1 de febrero regresa a Cablevisión el noticiero matutino ‘BragadoTV a la mañana’, bajo la conducción del reconocido periodista Diego San Román.

En conversación con Nicolás Lancelotte en ‘El Megáfono’, San Román expresó su alegría por volver a formar parte de las mañanas de la comunidad bragadense. “Hay unas palabras que se han repetido mucho: te extrañamos. La verdad que es invalorable y una alegría muy grande”, aseguró.

Respecto a su noticiero, mencionó que se trata de un programa “muy agotador” por el hecho de que hasta muy tarde se queda buscando información y se levanta muy temprano para organizar cada edición.

“Uno se basa en fuentes confiables y oficiales, eso desgasta mucho y creo que hasta a la gente le agrada. Yo no le miento a la gente, jamás. A veces me como un sapo, ¿sabes los sapos que me he comido?”, informó el trabajador de prensa.