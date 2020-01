EL MONUMENTO A CABEZAS VA COBRANDO UN NUEVO ASPECTO TRAS UN PROYECTO CONSENSUADO POR LA PRENSA

Compartir en...

Linkedin Pinterest email

Luego de varios años de discrepancias que existía en el periodismo local en torno al Monumento a Cabezas debido a las posiciones encontradas que existían entre quienes estaban de acuerdo y los que consideraron un atropello por parte del gobierno anterior por no haberlos hecho partícipes del proyecto; finalmente se logró que ambas fracciones cedieran un poco y se lograra una propuesta que conformara a todos. Hoy la estructura está cobrando una nueva impronta con un mural que está pintando el artista Felipe Amado.

Sobre el asunto, se refirió en su cuenta personal de Facebook el periodista Leonel Avila (promotor de la búsqueda de encontrar una solución al conflicto), quien comentó cómo fueron suscitándose los hechos. Además, habló sobre las pinceladas simbólicas que están realizando integrantes de la prensa con el propósito de hacer visible el proyecto colectivo que hay detrás de esa obra.

Leonel indicó que “Bragado ha sido una de las ciudades donde el asesinato de José Luis Cabezas no pasó desapercibido. Rápidamente la prensa local manifestó su deseo de que el caso no quedara impune y demostró con un pequeño monolito su intención de que permaneciera en el recuerdo de todos y plasmar la necesidad de luchar por la libertad de prensa”. También explicó: “años más tarde, el gobierno de San Pedro sacó ese monolito y creó en su reemplazo un monumento más grande, más vistoso e incluso más lindo. Hubo quienes se mostraron conformes, pero también había periodistas que lo interpretaron como un atropello tras considerar que no habían sido consultados en la elaboración del proyecto ni en la toma de decisión sobre lo que se hizo con el anterior”.

Según el periodista, “esa situación hizo que durante todos estos años la prensa quedara dividida y que la conmemoración del 25 de enero (día del asesinato) se hiciera en actividades diferentes y lugares distintos, cosa que, creo, no resultaba agradable para nadie”.

Luego, ahondó sobre el nuevo proyecto: “atento a eso, hace un año propuse encontrar un punto intermedio que conformara a ambas partes y que, al menos en lo que respecta al caso de Cabezas, pudiéramos lograr una unión de criterios y limar asperezas. La buena predisposición de casi todos hizo que la iniciativa se concretara; no con un primer proyecto que consensuamos, pero sí con una segunda opción. La idea que primó es la de mantener el monumento (y así dejar conforme a quienes estaban a favor), pero reformarlo con una propuesta surgida entre todos para contemplar el reclamo de quienes se sentían desplazados”.

Por último, Leonel manifestó que “el artista Felipe Amado es quien se está encargando de plasmar esta unión a través de un mural que abarcará ambos lados del monumento, con materiales que provee la Municipalidad. No obstante, nosotros, la prensa, también sumamos nuestro pequeño granito de arena, simbólico, a través de pequeñas pinceladas que dejan en evidencia el proyecto colectivo que hay detrás de esa obra y, fundamentalmente, que no nos olvidamos de Cabezas”.