El Movimiento Evita pidió que el Municipio no libre el control de la pandemia a la conciencia social

El comunicado del Frente de Todos difundido el pasado martes, no es el único pronunciamiento político que se ha hecho recientemente en torno a la pandemia de Coronavirus. Ayer el Movimiento Evita optó por redactar un texto propio que va en una línea similar ya que tiene como destinatario al Intendente y le solicita una posición más dura. “Dejar librado a la conciencia social no es suficiente”, dijo.

Sostiene que deben existir mayores controles, por ejemplo para evitar la conglomeración de personas entre quienes concurren a espacios públicos; y también que se debe prestar mayor atención a lo que ocurre en las escuelas determinando la presencialidad o virtualidad de acuerdo la situación epidemiológica de cada lugar. “Siempre la presencialidad será una mejor herramienta educativa, pero en pandemia la prioridad es el cuidado de toda la población escolar”, indica.

Considera que “nuestro sistema sanitario se encuentra en terapia intensiva”, por lo cual opina que “las decisiones deberán evaluarse a nivel local ya que no podemos esperar las decisiones del Gobierno Provincial”.

EL COMUNICADO COMPLETO

El Movimiento Evita insta al Ejecutivo Municipal a tener una actitud más activa

Esto se debe a la gran tasa de contagios y mortalidad

El Movimiento Evita Bragado expresó su postura y se solidarizó con todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad frente a la situación tan compleja que estamos viviendo. En este sentido expresaron textualmente las siguientes:

1. La libre circulación en la ciudad sin los controles pertinentes son un problema para el comportamiento social. Dejar librado a la conciencia social la responsabilidad sobre la pandemia que estamos atravesando se ve reflejado en los números diario de infectados que observamos día a día.

2. Se debe garantizar el trabajo de los distintos rubros con las normas de bio-seguridad correspondiente, ya que nuestra economía atraviesa por una situación crítica y será fundamental que las actividades laborales sean garantizadas.

3 . Hacer deportes al aire libre y poder tener recreación en espacios públicos es necesario para el bienestar físico y mental, pero siempre que se mantenga la distancia social y no las aglomeraciones grupales que solo favorecen más contagios.

4. Cumplir el rol del estado en su función de regular y controlar se cumplan las normas establecidas por los DNU utilizando todo el recurso humano a disposición para dicho fin. Policía, Guardia Urbana, defensa civil, funcionarios, concejales, etc.

5. Se debería evaluar la situación de nuestros docentes con un análisis de situación para cada entidad educativa, evaluación de los casos positivos en las burbujas y determinar la presencialidad o virtualidad de las clases.

Siempre la presencialidad será una mejor herramienta educativa, pero en pandemia la prioridad es el cuidado de toda la población escolar. Y así vemos como en algunos departamentos municipales tras un caso positivo se deja la presencialidad y en otros no se retoma la presencialidad, ejemplo de ello el Concejo Deliberante. Por lo qué debería haber una coordinación general para todas estas actividades.

6. Nuestro sistema sanitario se encuentra en terapia intensiva, con médicos enfermeras, mucamas, camilleros, choferes, bioquímicos, etc. saturados en sus horas de trabajo, con una ocupación de camas mayor que con la que se puede realizar una adecuada asistencia de los pacientes. Con igual cantidad de personal que durante la primera ola y actualmente con el doble de casos diarios. Con una elevada tasa de mortalidad en el último mes. Por lo qué dejar librado a la conciencia social no es suficiente. Y aunque tuviéramos 20 respiradores no contaríamos con los recursos humanos para manejarlos.

7. Creemos firmemente que las decisiones deberán evaluarse a nivel local ya que no podemos esperar las decisiones del Gobierno Provincial. Porque el Ministerio maneja estadísticas y cada municipio conoce y palpa mejor la realidad de su comunidad.

Quienes están afectados e internados no son números. Son vecinos, amigos, familiares o conocidos. Y por eso pedimos medidas que disminuyan esta tasa de prevalencia de contagios actuales y consecuentemente la tasa de mortalidad que hoy padecemos.