El Municipio ahorró 66 millones de pesos en el 2020 y logró la aprobación de la Rendición de Cuentas

Alivio para el gobierno local. El Concejo Deliberante aprobó ayer la Rendición de Cuentas del ejercicio 2020 a pesar de ciertas objeciones que hubo por parte del Bloque Justicialista-Movimiento Evita y del Frente de Todos. El oficialismo, por su parte, destacó que, a pesar de la pandemia y diversas dificultades, se logró un ahorro corriente de 66 millones de pesos.

El encargado de presentar la Rendición del Ejecutivo fue el presidente del Bloque de Juntos por el Cambio, Fernando Franzoni. Reaaltó que “es un hecho muy significativo que el Presupuesto 2020, a pesar de haber tenido menores ingresos, se ejecutó en un 100%, no incurriendo en mayores gastos y no endeudando al Municipio”.

Explicó que “de los casi 1600 millones de pesos que estaban presupuestados para el ejercicio 2020, finalmente ingresaron a las arcas municipales 1354.137.408 pesos”. Contó que los gastos “totalizaron la suma de 1321.994.629 pesos”, ya que “las distintas dependencias redujeron en mayor o menor medida sus gastos, en parte por motivos del aislamiento, porque muchos de sus programas no se pudieron realizar total o parcialmente, y también fruto de una gestión austera que produjo ahorros y los direccionó hacia la ayuda social de los sectores más vulnerables y al fortalecer el área de Salud en los primeros meses de la pandemia y luego para hacer frente al creciente número de contagios e internaciones, sin desatender otras cuestiones importantes de salud”.

Franzoni destacó además el aumento salarial que se otorgó a los trabajadores municipales y los 60 empleados extraprespuestarios que se contrataron a raíz de las necesidades que impuso la pandemia.

Opinó que “el resultado es positivo porque si tenemos en cuenta los ingresos corrientes menos los gastos corrientes nos da un saldo de 66 millones de pesos, es decir un 5% arriba; y si nos referimos a los ingresos totales versus los gastos totales, nos queda un resultado primario de 81 millones de pesos, es decir un 6% arriba”. Lo atribuyó a “una gestión muy austera y equilibrada”.

LAS CIFRAS DE LOS GASTOS / INVERSIONES

• Personal: $790.466.928 (60% del total);

• Bienes de consumo: $166.690.740 (12% del total);

• Servicios no personales: $183.325.057 (14% del total);

• Bienes de uso: $42.057.090 (3% del gasto total);

• Transferencia a instituciones o personas: $62.561.736 (5% del total);

• Activos financieros y servicios de la deuda: $76.893.078 (6% del total).

GASTOS / INVERSIONES POR ÁREA

• Secretaría de Salud: $486.336.981 (37% del total y un 24% más de lo asignado en el Presupuesto 2020);

• Secretaría de Obras Publicas: $82.328.434 (6% del total / -9% de lo presupuestado);

• Secretaría de Gobierno: $193.235.550 (15% del total / -10,5% de los presupuestado);

• Conducción superior: $6.919.700 pesos (menos del 1% del total / -40% de lo presupuestado);

• Pago de los servicios de la deuda: $75.193.635 (6% del total);

• Honorable Concejo Deliberante: $20.699.496 (1,6% del total / -20% de lo presupuestado);

• Secretaría Sociourbana y Ambiental: $204.885.720 (15% del total de los gastos / -18% de lo presupuestado);

• Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia: $82.882.555 (6% del gasto total / -2% de lo presupuestado;

• Secretaría de las Localidad Rurales y Caminos de la Producción: $94.117.752 (11% del total / -11,50%;

• Secretaría de Hacienda: $75.394.805 (6% del total / -19% de lo presupuestado).

LA OPINIÓN DE CONCEJALES DEL OFICIALISMO

En todos los casos los ediles dijeron comprender los cambios de planes que se suscitaron tras la pandemia de Coronavirus. El presidente del bloque de la Coalición Cívica ARI, Fernando Sierra, manifestó que “no he detectado ninguna situación que me lleve a desaprobar la rendición”, aunque manifestó que “una de las cuestiones a mejorar (…), es el tema de los servicios básicos”. “Es positivo después de haber transitado un año muy complejo, que la ejecución se haya dado con un equilibrio financiero correcto”, remarcó.

Desde el bloque de Acción para el Desarrollo quienes hablaron son Gladys Belén y su presidente, Fernando Neri. La edila dijo que “lo único que tengo para objetar” es que se hayan asignado fondos afectados a otras partidas, aunque luego Franzoni manifestó que no era así. En cuanto a Neri, tomó algunas cuestiones que nombró la oposición para enfatizar sobre aquellas cosas que le faltan a Bragado; consideró que la Rendición de Cuentas del 2020 “no se diferencia de las que venimos viendo en los últimos años”, a partir de lo cual opinó que el Municipio “tiene la capacidad de contener los problemas, pero no de resolverlos” ya que “la forma de administrar los recursos es absolutamente ineficaz para resolver problemas”. El Presidente de la bancada aclaró que “no es un ataque a nadie en particular, sino para interpelarnos” debido a que “los problemas van a una velocidad supersónica y la solución que brinda el Estado va en carreta”.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN (Y VOTO NEGATIVO)

Uno de los concejales que más arremetió contra el gobierno local es el presidente del Bloque Justicialista – Movimiento Evita, Daniel Disanti. Dijo comprender que “la pandemia ha modificado todo”, aunque consideró que “sería importante que alguna vez respeten el presupuesto”.

Para Disanti, “la ciudad no está bien, hay un Estado ausente que no planifica y no la cuida; está muy sucia, y los espacios públicos en estado de abandono”. Opinó que la pandemia no puede ser una excusa para que no se avance en la pavimentación o reparación de calles debido a que otros municipios sí lo hicieron (cito el caso de Carlos Casares, Pehuajó, Chivilcoy y Alberti) y manifestó que no hubo avances en materia de viviendas sociales: “¿qué hicieron con la plata presupuestada para esa inversión?, porque en todo el año 2020 no vi formar, armar o construir una casa”, dijo. Además indicó que “teníamos un presupuesto -para el polideportivo- y no se puso un clavo”, entre otras cuestiones.

En lo que respecta al Frente de Todos, Germán Marini solicitó que el oficialismo deje de hablar de “gasto” cuando refiera al dinero destinado a personal y partidas presupuestarias; pidió que se apele al concepto de “inversión”. Por su parte, la presidenta del Bloque, Guillermina Lhospice, manifestó que los 66 millones ahorrados “serían meritorio en años normales, pero sueña extraño en medio de una crisis como la que estamos atravesando”.

Según Lhospice, en el 2020 “cayó significativamente el gasto social municipal, la masa salarial y los sueldos” y “menos hogares vulnerables fueron asistidos en pandemia y todas las ayudas otorgadas perdieron poder adquisitivo”. Frente a tal situación, indicó: “me hubiese gustado que esos 66 millones hubiesen sido volcados en la comunidad de Bragado para ayuda social, sanitaria y económica”. Franzoni reconoció que se disminuyó la ayuda del Municipio a algunas familias, pero lo atribuyó a que recibieron el IFE o un refuerzo de la tarjeta Alimentar; “de ninguna manera quedaron desprotegidas”, enfatizó.

En cuanto a Sergio Broggi, sostuvo que “en vez de haber ahorrado tanto hubiéramos dado un bono a los trabajadores de la salud, haber aumentado el salario de los trabajadores municipales que están bajos, (…) o haber conseguido algún terapista”. Dijo ver “una película distinta” a la que nombró Franzoni ya que “las luminarias son un desastre y la limpieza también” y volvió a apuntar contra “la secretaría de Natalia Gatica” porque acaparó el 15% del presupuesto y “los servicios no funcionaron”.

“Esto deja al descubierto que hay una gestión municipal que no está a la altura de las circunstancias, ni de la pandemia, ni de la obra pública, ni del cuidado de los vecinos; es un gobierno municipal totalmente ausente, con un mega-gabinete”, agregó María del Carmen “Pupy” Pan Rivas.