El Municipio considera a la falta de vacunas como el mayor problema para enfrentar la pandemia

Varias han sido las declaraciones que se han emitido desde el Ejecutivo local sobre cuál sería la solución más efectiva para combatir la pandemia de Coronavirus: la llegada de más vacunas. Así lo manifestaron días atrás el intendente Vicente Gatica y la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mónica Pussó; mientras que ayer fue repetido por el secretario de Gobierno, Mauricio Tomasino.

Según los datos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en Bragado se vacunaron 8767 personas hasta el 18 de mayo (ayer no se cargaron datos): 3643 con las dos dosis y 5124 únicamente con la primera. Implica el 46,1% de las personas inscriptas (según Carolina Di Napoli se registraron 19 mil bragadenses) y el 21,2% de la población total del partido.

Vale recordar que el intendente Vicente Gatica sostuvo días atrás que “si las vacunas vinieran ya habría 20 mil vacunados” (es decir el equivalente a casi la mitad de los habitantes de todo el distrito), idea que también manifestó delante de la vicegobernadora Verónica Magario cuando visitó la posta del salón parroquial: “lo que necesitamos son vacunas, porque si las tenemos se aplican rápido”, indicó aquel 7 de mayo.

En cuanto a Pussó, había descartado que el Municipio deba acentuar ahora la campaña de inscripción ya que “a medida que lleguen las vacunas la gente se va a ir a inscribir más”. “Lo que faltan son vacunas, los inscriptos están”, sostuvo.

La posición del Ejecutivo no se modificó con los días, sino que sigue firme, lo cual quedó demostrado ayer en la entrevista que ofreció Mauricio Tomasino a la edición del mediodía de BRAGADO TV. Dijo comprender la escases que hay a nivel general, pero también remarcó que es el principal problema que se necesita solucionar. Consideró que los stocks que llegan son insuficientes y que es complejo planificar cuando no hay precisiones de cuándo habrá un mayor volumen. “Es muy difícil decir que vamos a cerrar mientras vacunan a los docentes cuando ni siquiera se los empezó a vacunar y no hay certezas de cuándo se lo va a hacer”, manifestó.