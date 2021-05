El Municipio publicó las nuevas medidas vigentes en Bragado

Compartir en...

Esta tarde, la Municipalidad de Bragado ha publicado las medidas que a partir de hoy entraron en vigencia en nuestra ciudad y que aplicarán hasta las 24 horas del día domingo 30 de Mayo. Como estaba previsto, son idénticas a las dictadas por el presidente Alberto Fernández el día jueves en cadena nacional

El horario de circulación se permite entre las 6 y las 18 horas pero sólo por cuestiones estrictamente necesarias, como salud, trabajo y compra de víveres, quedando así restringida la circulación con fines de esparcimiento. Además, todos los comercios y actividades económicas consideradas esenciales podrán funcionar en el mismo horario y con un aforo del 30%, entre los cuáles se incluyen a los supermercados, despensas, kioscos, ferreterías, veterinarias, servicios de lavandería, forrajerías, servicios postales y de distribución de paquetería y locales de venta de artículos de higiene y limpieza.

Los comercios no esenciales (casas de electrodomésticos, venta de artículos de ropa, etc) sólo podrán brindar servicios vía take away (retiro en puerta) o delivery (envío a domicilio) y las ventas deberán ser concretadas por medios electrónicos, como sistemas de mensajería (WhatsApp, Messenger, Telegram), o por llamados telefónicos.

Los locales gastronómicos (entre los cuáles se encuentran incluidas las heladerías) no podrán recibir clientes en sus locales y sólo podrán vender vía take away (hasta las 18 horas) o delivery (hasta las 23 horas), a partir de las 6 horas.

Con respecto a los deportes, sólo se permitirá la actividad física individual al aire libre entre las 6 y las 18 horas, pero quedan prohibidas las actividades individuales o colectivas en espacios cerrados como gimnasios, clubes, canchas de fútbol y demás. También queda prohibida la pesca. Los espacios públicos tampoco podrán ser utilizados con fines recreativos, es decir, se restringe la permanencia en los mismos y sólo quedan autorizados para la circulación.

En cuanto a los cultos religiosos, las celebraciones sólo se podrán realizar vía streaming, sin concurrencia de fieles a los templos o capillas. Los remises podrán funcionar normalmente entre las 6 y las 18 horas y a partir de ese horario podrán funcionar con una guardia para atender emergencias.

En cuanto a las clases y respetando lo impuesto por el Gobierno Nacional, queda suspendida la presencialidad, esto también incluye a los jardines maternales, talleres, institutos de danzas y/o idiomas, bibliotecas y museos.