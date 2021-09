El Municipio se mostró sorprendido por las repentinas flexibilizaciones del Gobierno Nacional

La catarata de flexibilizaciones dispuestas por el Gobierno Nacional han generado sorpresa en las autoridades municipales. Así lo manifestó el secretario de Gobierno, Mauricio Tomasino, quien informó que hasta el mediodía de ayer no había llegado ningún decreto provincial avalándolas, por lo que el Municipio no pudo analizarlas y aún no rigen en Bragado.

Según el funcionario, “nos sorprendió lo repentino que fue el anuncio”. Luego, añadió: “no conocemos los motivos a ciencia cierta de por qué se tomó esta decisión”.

Tomasino manifestó que “debemos esperar a ver la letra chica”. Dijo que “todavía no se conoce ningún decreto, ninguna resolución”, lo cual le pareció negativo: “no es bueno cuando pasan estas cosas; entre el anuncio y lo concreto pasa mucho tiempo y se generan muchas expectativas, ansiedad y confusiones”. “Esperamos que cuando se anuncian estas medidas ya estén escritas”, indicó.

Frente a las dudas sobre qué es lo que se aplica en Bragado, aclaró: “hoy rige lo mismo que venía rigiendo en las últimas semanas”. Sostuvo que “si estas medidas se vuelven vigentes en las últimas horas como se ha anunciado, las discotecas y boliches podrán volver a funcionar con un aforo del 50%” y “los salones de eventos y fiestas tendrían una ampliación de la capacidad”. También mencionó la no obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios al aire libre donde no haya aglomeración de personas, pero fue insistente en remarcar que no habrá ninguna novedad hasta que no llegue el decreto provincial.