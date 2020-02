EL PADRE DE LOS MECHITENSES HOSPITALIZADOS NO DESCARTA QUE HAYAN SIDO INTOXICADOS POR ENVENENAMIENTO

Compartir en...

El descarte de casos de intoxicación por envenenamiento manifestado por el Hospital Municipal San Luis acerca de los dos niños mechitenses que estuvieron descompuestos tras estar en contacto con uno de los perros fallecidos, no conforma a su padre. Sostiene que los síntomas existieron y que desde el nosocomio local no se les brindó la adecuada atención. Dijo que apelará a otros centros de salud y pidió que se tomen medidas para terminar con los envenenamientos.

Según Juan Manuel Giménez, sus hijos estuvieron jugando con el perro que sufrió envenenamiento durante todo un día. Contó que luego presentaron dolor de estómago y de cabeza, por lo que la madre llamó al 107.

Indicó que desde el 107 les dijeron que lo ocurrido no era una emergencia y les dieron otro número para que se contactaran. Ante tal situación, intervino el Delegado y logró que una ambulancia trasladara a los niños hasta el Hospital de Bragado, donde los tuvieron en observación durante 24hs: “se los estuvo controlando, nada más; no se hizo ningún análisis de rigor”.

Giménez opinó que desde el Hospital no pueden descartar que sea intoxicación sin antes realizarles los estudios correspondientes, motivo por el que llevará a sus hijos al Garrahan u otro centro de salud.

Sostuvo que las autoridades “tienen que tomar medidas porque esto no puede seguir así”, y aclaró: “yo no tengo intenciones de politizar nada, sólo me interesa la salud de mis hijos y de mi pueblo”.