EL PARTIDO JUSTICIALISTA DE BRAGADO HOMENAJEÓ A CARLOS MENEM CON UN COMUNICADO

En sintonía con las muestras de pesar manifestadas por el Partido Justicialista nacional ante el fallecimiento del expresidente Carlos Saúl Menem, ayer el Consejo local del partido difundió un comunicado con la intención de rendirle un homenaje tras considerarlo “justo”.

“El Partido Justicialista de Bragado lamenta el deceso del ex gobernador de La Rioja, dos veces presidente de los argentinos y actual Senador elegido por mandato popular”, indicó el comunicado, y agregó: “sus medidas generaron amplio debate en el seno del peronismo siendo muchas de ellas muy controvertidas, habiendo sido detenido por el gobierno de facto”.

Según el PJ local, “con su desaparición física concluye una parte de nuestra historia y el PJ local le rinde el justo homenaje”.

LA OPINIÓN PARTICULAR DEL PRESIDENTE INTERINO

Una licencia por 60 días solicitada la semana pasada por el presidente Daniel Jáuregui Lorda ha motivado que el vicepresidente, Gustavo Bartolomé, quedara al frente de la conducción partidaria de manera interina. Consultado por BRAGADO TV, explicó que el comunicado fue realizado “en línea con el PJ Nacional” ya que “somos un partido con ciertos códigos de conducta”. “Como institución despedimos a un hombre que perteneció al Movimiento Nacional Justicialista a pesar que tomó medidas que no concuerdan con nuestro pensamiento”, dijo.

Bartolomé reconoció que “no fue algo personal porque no soy partidario de las políticas menemistas sobre todo en su segundo mandato donde destruyó el ferrocarril, donde pasó lo de Río Tercero e infinidad de cosas (…)”, aunque aclaró: “como responsable en este momento del Partido Justicialista no puedo negar que dentro del Movimiento Nacional Justicialista creado por Perón, donde se enrola desde la extrema izquierda a la extrema derecha, estaba Menem (…) y debemos ser respetuosos de una persona que fue gobernador de La Rioja, dos veces presidente elegido democráticamente, estuvo preso por el gobierno militar y creó medidas importantes como la desaparición de la conscripción del servicio militar donde ocurrían cosas espantosas”.

Sostuvo que “fue una persona que tenía muchos valores y desvalores; un personaje de la historia que perteneció al peronismo y nos hacemos cargo con sus aciertos y sus errores”.