El piloto Mateo Abat fue entrevistado por Marita Gelitti en el ‘Conversatorio’

Una de las figuras más presentes del deporte bragadense es Mateo Abat, un piloto de 17 años que se luce en el karting de la provincia. Por su gran desempeño y por ser uno de los referentes de la disciplina a nivel regional, Marita Gelitti entrevistó al joven en una nueva edición del ‘Conversatorio’.

Durante la conversación Abat recordó ante la cámara cómo surgió su pasión por la velocidad. Según contó, comenzó manejando un ‘arenero’ a sus siete años y por su encanto por el vehículo le regalaron un karting. “Estuvimos un año probando acá en Bragado, dando vueltas y vueltas, hasta que un día salió la carrera y fuimos a correr así de la nada”, explicó.

“Siempre me gustó la parte de la mecánica, el armar los kartings y la preparatoria antes de cada carrera”, comentó el joven conductor, a lo que sumó: “Si, mi papá tiene que ver con la regularidad pero a mi no me gustaba mucho, a mi me gustaba la velocidad y llegar a los ochenta kilómetros, andar rápido (risas)”.

