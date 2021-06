El precio de la carne y el cierre de las exportaciones, según la visión de Mariano Marini

Compartir en...

Sin dudas el alto precio de la carne en el país ha generado una interminable polémica, lo que derivó en la decisión del Gobierno Nacional de cerrar las exportaciones por unas semanas. En este sentido, EL MEGÁFONO conversó con el asesor contable Mariano Marini, quien realizó un estudio del proceso completo de la carne.

“En Bragado tenemos el ciclo completo: la producción, la industrialización y la comercialización. El distrito está en un núcleo agrícola-ganadero por excelencia en Argentina y el mundo, tenemos la gran virtud de tener absolutamente todo el proceso”, señaló el dirigente, quien explicó que desglosó “toda esa cadena para tener información cierta y datos específicos para una fecha dada”.

En el informe se pone en manifiesto el desarrollo de la industria en nuestro Partido. Según indicó Marini, son varios los factores que influyen en el precio final de la carne y mencionó “no hay un único eslabón que aumentó y por eso la gente paga más cara la carne en la carnicería”.

“Tenemos un 81 por ciento de la producción ganadera nacional para consumo interno”, aseguró el contador, a lo que agregó: “más allá de que hubo un aumento por encima de la inflación de la carne en los últimos 12 meses, el productor ganadero no ganó más plata, el frigorífico de consumo interno no ganó más plata y la carnicería no ganó más plata”.

La variable del poder adquisitivo de los argentinos sería también una de los motivos por los que el – consumo anual de carne por habitante – sea el más bajo de la historia. En este sentido, sostuvo: “no podemos hablar de ganadería sin hablar de agricultura. ¿Por qué?, porque nosotros compartimos superficie y la rentabilidad de los precios de los cereales internacionales ha hecho que se corra la barrera de la ganadería en Argentina”. Uno de los ejemplos que dio fue el aumento del 92 por ciento del maíz (número fijado desde fuera del país), base alimentaria del animal que se engorda a corral.