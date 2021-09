El presidente de ADIBA habló de la realidad de la industria en la pandemia

Desde hace muchos meses la crisis económica se ha acentuado en nuestro país y varios sectores productivos que la mueven se vieron perjudicados. Con el fin de hablar sobre la realidad de la industria en el marco actual de la pandemia, Silvio Zurzolo, presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), se comunicó con BRAGADO TV.

“Más allá de que todavía no estamos en los mejores momentos, me parece que si es momento para brindar por esta industria que demostró muchas cosas en esta pandemia: que no necesitamos de insumos de afuera para subsistir. La industria ha generado un respirador en tiempo récord junto al INTI”, señaló el profesional, quien también es vocal de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Respecto al panorama postpandémico, aseguró: “estamos en crecimiento y eso es importante, ya no estamos en esos valores hacía abajo. Pensá que la industria tuvo 24 meses de caída y después llegó la pandemia. Realmente nos agarró mal parados, pero gracias a Dios hoy los indicadores están en crecimiento. Esperemos que así siga y podamos recuperar aquellos valores que teníamos en 2004 y 2005”.

En relación a los puestos de trabajo mencionó que “se están logrando mantener y hay pocas bajas”, pero sostuvo que “el gran problema es cómo podemos hacer que la industria crezca”.