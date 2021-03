EL REEMPLAZANTE DE MONZÓN NO MANTUVO EL BLOQUE UNIPERSONAL Y SE UNIÓ A JUNTOS POR EL CAMBIO

Compartir en...

Tal como es de público de conocimiento, la concejala Daniela Monzón se tomó una licencia para analizar si continúa en el cargo. Por tal motivo, su banca pasó a manos del joven Nicolás Araujo, quien prefirió integrarse al bloque de Juntos por el Cambio y no a la bancada PRO Bragado que creó ella. Por el momento ocupará el puesto de manera interina por 30 días, aunque podría continuar hasta diciembre si Monzón opta por renunciar.

Nicolás tiene 30 años. Es Licenciado en Ciencias Políticas y está terminando una Maestría en Gestión y Planificación de Ciudades. Integra el equipo del PRO y ya ha tenido que realizar algunos reemplazos como concejal interino en distintas oportunidades, como por ejemplo para la inauguración de sesiones Ordinarias del 2020 y cuando el equipo de Salud presentó su informe en el Concejo Deliberante.

Según comentó a EL MEGÁFONO, “vivo con mucho compromiso y responsabilidad esta posibilidad que se me está dando”. Explicó que al igual que sus compañeros del PRO respeta la decisión de Monzón de haber conformado un bloque unipersonal, pero aclaró que él prefirió sumarse al bloque de Juntos por el Cambio tras considerar que es el espacio natural que deben integrar los representantes de su partido.

Consultado sobre los planes que tiene en mente, indicó: “mi objetivo y mi expectativa es aportar desde la militancia por el compromiso con mi espacio político, y también desde la parte profesional”. Además, añadió: “si tengo la oportunidad, lo que más me interesa trabajar es el tema de los residuos sólidos urbanos (…), -y- me interesan mucho los temas de transparencia y de gobierno abierto, que es algo en lo que se necesita reforzar”.

Vale destacar que no es la primera vez que un concejal interino decide no integrar el bloque de la persona a la que reemplaza. El caso más reciente es el de Carolina Rodoni, quien se sumó al bloque del Frente de Todos y no al Bloque Justicialista – Movimiento Evita que integra Fernando Maidana.