EL RELATO DE UNA MUJER A LA QUE PRETENDIERON ENGAÑAR CON UN SECUESTRO VIRTUAL

El delito sigue al acecho en Bragado. Los intentos de estafa con la modalidad del “Cuento del Tío” no cesan, a lo cual se suman los engaños con secuestros virtuales. Esta madrugada hubo nuevos casos, lo cual reflejó una vecina a través del relato de su propia experiencia.

La mujer se llama Andrea Polarolo, quien recibió un llamado al teléfono fijo alrededor de las 3:30 de la madrugada. Según contó, era “un muchacho joven por su voz, llorando e implorando que lo vaya a buscar porque le habían roto la cabeza y la boca”.

El delincuente simuló ser su hijo ya que le imploraba y le decía “mami” en forma insistente. “Yo lo escuché, luego me irrité y le hablé mal, diciéndole que no tenía hijos y alguna palabra poco elegante. Inmediatamente me cortó”.

Consultada por BRAGADO TV, detalló que “primero escucharon mi voz y tardaron en extorsionar”. “Querían asegurarse si era mujer o varón”, dedujo.

Andrea aclaró que sí tiene un hijo, pero no le creyó porque “de ninguna manera se comunicaría de esa forma. Además tiene su familia y no sería a la primera que le pediría auxilio porque se domicilia en la Costa Atlántica. Mi hijo a esa hora duerme, pues trabaja todo el día”. Aconsejó no dar trascendencia a ese tipo de llamadas ya que “son trampas”.

Un dato importante para destacar es que no se trató del único intento de engaño que hubo en Bragado a esa hora bajo la modalidad de secuestro virtual. La Policía reportó dos llamados al 911 correspondientes a otras víctimas, una de las cuales fue comentada por Marina Guillermo a EL MEGÁFONO: “a la madrugada llamaron a mi papá, una persona mayor, diciendo que tenían a su hija secuestrada y pidiéndole plata. Por suerte con él estaba su otro hijo y llamó a la Policía; (…) ¡pasó un momento horrible!”, indicó.