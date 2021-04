El reporte del Comité de Salud no contará al fallecido 86 hasta que el SISA lo informe oficialmente

Compartir en...

Una situación particular ha llamado la atención en el reporte epidemiológico del Comité de Salud. Hasta el momento comunica la existencia de 85 bragadenses fallecidos pese a que son 86 (el último fue Carlos Olivieri), lo cual responde a una cuestión meramente administrativa que se resolverá en estos días.

Según explicó a BRAGADO TV el director del Hospital Municipal San Luis, Mario Corte, no caben dudas que Olivieri tendría que ser incluido en la cifra oficial de nuestro partido. Sin embargo, aclaró que aún no pueden hacerlo ya que su muerte no aparece contabilizada en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) debido a que no fue informada todavía por el centro de salud porteño donde falleció. Por lo tanto, no hay ninguna información oficial hasta el momento.

Corte se mostró confiado en que tarde o temprano se concretará el registro de esa muerte en el SISA, lo que derivará inmediatamente en la inclusión del caso en la cifra de fallecidos de Bragado. Manifestó que es una cuestión que depende exclusivamente del centro de salud porteño, aunque comentó que no le parece extraña la demora ya que es similar a lo que ya ocurrió en otras oportunidades donde bragadenses murieron en Buenos Aires (citó el caso de una persona a la que tardaron aproximadamente 5 días en incluirla).