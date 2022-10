El SEM al mejor nivel del Torneo Federal

El campeón anual de la Liga Bragadense de Fútbol gana a su vez el pasaje al Torneo Federal Amateur, torneo importantísimo para la Argentina, poder participar en un torneo así es muy importante para el SEMB que es un club nuevo, primero por jugarlo y también el club se hace conocido en toda la región explicó el Director Técnico Darío Soler.

En una charla que mantuvimos con Darío Soler, comentó que la zona que le tocó al SEM también la integra Trocha de Mercedes, “con el que ya jugamos un partido durísimo, el equipo estuvo a la altura, los pibes jugaron muy bien, no tuvimos la suerte de poder ganarlo, perdimos 1 a 0, pero hay que reconocer que todos los que tuvieron la posibilidad de ver el partido compartieron con nosotros que merecimos un empate.

“Que el SEMB jugo bien, dos penales muy claros que no cobró, queríamos un punto positivo y no se nos dio, pero la verdad que siendo el debut en esta instancia tan competitiva y de visitante, el equipo respondió muy bien.

Agregó más adelante que “El fin de semana pasado jugamos de local en el Completo Municipal, recibiendo a Colón de Chivilcoy, un equipo que participa activamente todos los años en el Torneo Federal, muy poderoso en lo económico, con jugadores muy importantes, se reforzaron con jugadores de la zona y de Buenos Aires, hicieron un equipo muy fuerte y nos tocó perder…”.

En otro tramo de la charla con Soler, comentó que al SEM se le anuló un gol claro que había convertido pero, además, en la misma jugada un defensor la saca con la mano, el N° 2 de Colon estaba adentro del arco, el arquero a un costado sin posición de juego y ante el disparo luego de un centro del SEMB, el 2 de Colón para la pelota con las dos manos, como si fuera el arquero, alevosamente penal, ni el árbitro ni el línea lo cobró, es inexplicable que no hayan cobrado el penal); protestando y metidos en esa jugada, de contra nos hicieron el único gol del partido, pero también como en el primer partido, es rescatable que los pibes dejaron todo, que estamos a la altura de la competencia , no tuvimos la suerte de poder sumar en los dos partidos pero la actuación del equipo me deja muy conforme, sabiendo que tenemos cosas por mejorar.

LOS PROXIMOS PARTIDOS

Sobre los próximos partidos, Soler expresó que el próximo domingo el SEM vuelve a ser local a Huracán de Chivilcoy, “otro equipo muy fuerte de la zona, trajeron 16 refuerzos para este certamen, pero nosotros también tenemos un buen equipo, esperamos que la gente vaya, nos apoye, tengan confianza y hacernos fuertes de local con el apoyo de todos.

LA PREPARACION PARA UNA COMPETENCIA EXIGENTE

En este sentido, Soler manifestó que “el equipo se está preparando físicamente con un poco más de intensidad que lo que veníamos haciendo para el torneo local, sabiendo la exigencia que tenemos por delante, conociendo a los rivales que enfrentamos; entrenamos todos los días, 2 horas de entrenamiento diario, no es tan fácil porque tenemos que jugar el torneo local y hay jugadores que juegan en los dos torneos, buscamos potenciarnos sumando algunos refuerzos de Bragado y la zona. Tácticamente utilizamos el mismo sistema que en el torneo local, porque nos ha dado resultado y la gran base del local juega el Federal también, hacemos un esfuerzo para entrenar, tenemos chicos que trabajan mucho, algunos chicos que estudian, no es fácil pero tratamos de coincidir horarios para que estén todos y poder entrenar todos juntos…”,explicó.

NECESITAMOS EL APOYO DE BRAGADO

Darío Soler en otra parte de nuestra entrevista expresó que “necesitamos el apoyo de todo Bragado, que estamos representando a la ciudad, que es un club nuevo, creo que venimos haciendo las cosas muy bien, con mucho trabajo, a conciencia tuvimos la suerte de ganar 3 torneos locales seguidos, no es fácil en ningún fútbol, menos en el de Bragado, así que necesitamos el apoyo de la gente porque eso implica un marco del estadio que nos favorece a todos.

“A los chicos de inferiores y algunos chicos que están apareciendo en primera, decirles que vayan y miren, copien lo bueno, se esfuercen, entrenen, que hagan caso a los más grandes, a los técnicos, que traten de tener sueños, de poder jugar un torneo de estos creo que para el jugador de Bragado es muy importante…

“Todo el mundo lo quiere jugar, que se preparen para eso, que tengan como mínimo la meta de jugar en primera, consolidarse y poder jugar un Torneo Federal y si pueden avanzar una categoría más seria muy lindo, pero saber que este torneo que estamos jugando, que todos los años lo juega un club de Bragado, es de mucha importancia y nivel, pero les repito que es importante que se esfuercen, que entrenen para poder jugar.

“Para terminar quiero agradecer a la dirigencia del Sindicato de Empleados Municipales de Bragado por el gran esfuerzo que hacen para que podamos jugar a este nivel, poder representar a toda la Liga Bragadense de Fútbol y a todo el deporte de Bragado en una instancia tan importante, por eso también queremos invitar a todo el público que este domingo sepan que se jugara otro gran partido en nuestro Complejo Deportivo y los necesitamos en las tribunas haciendo un gran equipo entre todos.