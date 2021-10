El Teatro Constantino renueva su cartelera de cine

Tal como ocurre cada jueves, el Centro Cultural Florencio Constantino renovó su cartelera de cine, reemplazando algunas de las películas que se emitieron hasta este miércoles.

La novedad es la proyección de la película “Venom: Let there be Carnage”, apta para mayores de 13 años. Estará disponible este jueves a las 19:30 y el viernes a las 21:30, pero además, el sábado, domingo y lunes se emitirá en dos oportunidades; 19:30 (doblada en español) y 21:45.

Otra de las novedades es la inclusión de la película “El Prófugo”, protagonizada por Erica Rivas, que pertenece al espacio INCAA. La misma se emitirá este jueves a las 21:45 y el viernes a las 19:30, y en este caso el costo de la entrada es de $100.

La tercera película que sigue siendo emitida se titula “Los Locos Addams 2”, apta para todo público, que estará disponible el sábado y domingo a las 17:40 horas. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del Teatro Constantino y se entregan hasta 5 por persona, además, los jubilados tienen un 50% de descuento, en tanto las personas con carnet de discapacidad pueden ingresar gratis.