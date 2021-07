El testimonio de Juan Carlos Bustos tras recuperarse del COVID: “tuve mucho miedo”

Compartir en...

email

Palabras llenas de esperanza pronunció este mediodía el bragadense Juan Carlos Bustos, quien tomó estado público en los últimos días luego de que se viralizara un video en el que se lo observa cantando “Resistiré” tras recibir el alta por COVID. Contó los días difíciles que debió sobrellevar en el Hospital y pidió que todos se cuiden. “Tuve mucho miedo”, dijo.

Bustos fue muy claro al explicar el drama que le tocó vivir. “Yo llegué, me hicieron las radiografías en el pecho y me dijeron ´te quedás internado´”. Manifestó que en un momento le dijeron que debían derivarlo a Terapia, sobre lo cual añadió: “a mí se me cruzó que no salía de ahí, entonces dije ´no quiero ir´”.

Explicó que le dieron mucho oxígeno en la Guardia y que luego le iban cambiando las mascarillas en la habitación. Se encontraba solo y vivía distintas sensaciones cada vez que sentía los aplausos por las personas que recibían el alta. “A la noche me enojaba conmigo mismo porque quería respirar y me costaba, y no entendía por qué”, sostuvo.

Dijo desconocer cómo contrajo el virus y agradeció el trabajo de todo el personal de salud ya que “lo que hace esta gente es impresionante”. Indicó que estuvo internado aproximadamente 15 días y que ahora está transitando la recuperación en su casa, aunque aún le cuesta respirar, lo cual se hizo notorio durante la entrevista con BRAGADO TV.

En lo que respecta al video donde se lo observa cantando tras recibir el alta, reconoció no haberlo visto ya que siente mucha emoción al recordar lo ocurrido. Comentó que la idea de irse de ese modo surgió por un comentario que le hizo a la médica Emma Elizalde (sobre quien emitió palabras muy elogiosas): “le dije que cuando me fuera de ahí iba a cantar ´Resistiré´, y cuando me dieron el alta vino ella con la letra”, manifestó.