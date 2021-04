El testimonio de la mujer que presenció el derrumbe del galpón

Compartir en...

email

Tal como informó BRAGADO TV, el derrumbe del galpón de la calle San Martín no hirió a ninguna persona debido a que nadie se encontraba debajo de donde cayó el paredón. Sin embargo, hubo una mujer que estuvo a pocos metros y que logró salvar su vida de milagro. Su nombre es Nancy Santinón, quien grabó el video que se viralizó en las redes sociales y medios de comunicación.

Según contó este mediodía a EL MEGÁFONO, se trató de una situación “terrible”. “Es inexplicable lo que se vive en ese momento”, dijo.

Contó que salió a la calle en medio de la tormenta para retirar a su hijo que salía de una actividad escolar, aunque aclaró que se demoró un instante porque una compañera de trabajo le hizo un pedido: “me bajé dos segundos -de la camioneta- y fueron los que me salvaron la vida”, manifestó.

Para Nancy el destino o un milagro se conjugaron para que tardara esos segundos, ya que de lo contrario hubiese estado debajo del paredón que se cayó. “Yo pienso que no me tenía que tocar”, remarcó.

Explicó que “iba despacio y de pronto veo el derrumbe de semejante paredón y no lo podía creer”. Sostuvo que “no entendía lo que pasaba”, aunque aclaró que “gracias a Dios pude apretar los frenos y el auto me respondió”.

En lo que respecta a cómo hizo la grabación, indicó que “es una camarita que hemos comprado hace algunos años y la hemos instalado en el auto; graba las 24hs al día”.