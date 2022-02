El testimonio de la mujer que sufrió la caída de un árbol en su casa

Tal como informó anoche BRAGADO TV, una vivienda del barrio Las Violetas resultó muy afectada durante el temporal debido a que cayó un árbol sobre el techo. Por tal motivo, esta mañana el periodista Diego San Román se hizo presente en el lugar para hablar con su propietaria, Silvia Medero. Agradeció el apoyo recibido y destacó que nadie resultó herido.

La vivienda se encuentra en la calle Los Nogales 198. El árbol era de gran tamaño y Silvia Medero había pedido ayuda al Municipio en distintas oportunidades por el riesgo que implicaba: “siempre pedí si no podían darme una mano en podarlo, pero como era en un lugar privado no se pudo hacer nada y yo no puedo porque no tengo los medios ni plata”, dijo.

Manifestó que lo de ayer “fue una experiencia desafortunada”, aunque resaltó que “gracias a Dios no pasó a mayores”. Contó que el árbol cayó sobre el sector del comedor, lugar donde ella había estado minutos antes. “Me destruyó la casa, lo poquito que tenía”, lamentó.

Sostuvo que “la había reconstruido hace poquito porque mi patrona me regaló unos materiales, y ahora hay que empezar de nuevo como sea”. Destacó que el Municipio prometió ayudarla en la reconstrucción, aunque igualmente pidió la ayuda de la comunidad ya que “tengo que volver a empezar y me cuesta muchísimo porque me tengo que operar y tampoco puedo trabajar porque es una cirugía de riesgo”. Su número de contacto es (2342) 455724.