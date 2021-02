EL TESTIMONIO DE LA TÍA DE ÚRSULA QUE VIVE EN BRAGADO: «NO MERECÍA TERMINAR EN UNA ZANJA»

Compartir en...

Cada hora que pasa, el femicidio de la joven Úrsula Bahillo (18) conmueve y genera más impotencia, tanto por su gravedad como por el hecho de que denunció en innumerables ocasiones a su expareja y nunca recibió una respuesta firme del Estado. En conversación con el noticiero ‘Bragado TV al mediodía’ estuvo Graciela Nassutti, una vecina bragadense y tía de Úrsula, junto Eleonor, la madrina.

Durante la entrevista con el periodista Marcelo Méndez, se vio la emoción y tristeza de Nassutti cuando se refería al crimen de su sobrina. “Que la Justicia haga algo y mañana no sea otra”, mencionó en primer lugar, a lo que agregó muy conmocionada: “Úrsula no merecía tener este final, no merecía terminar en una zanja acuchillada”.

“Era golpeada y se sacaba fotos. En la Comisaría le decían que no servían porque no se veía su rostro. Ella no se podía sacar una selfie, se sacaba a los golpes”, detalló Nassutti sobre lo sucedido durante el último año, en donde Úrsula denunció y hasta alertó de su situación en las redes sociales.

“Mañana le daban el botón antipánico”, sostuvo la familiar en medio del llanto. Si bien parece que tal herramienta podría haberle salvado la vida, lo cierto es que Úrsula no tuvo respuesta firme por parte de las autoridades policiales, incluso una de sus denuncias no fue atendida con la seriedad que exige porque era ‘fin de semana’.

Sobre la expareja, un policía bonaerense que tiene licencia psiquiátrica desde septiembre pasado, identificado como Matías Martínez (25), Nassutti mencionó: “Nosotros nos preguntamos por qué seguía en la fuerza policial. Él tiene una denuncia por violación a una discapacitada en 9 de Julio, lo han trasladado a distintas comisarías en Pergamino, San Nicolás y hasta cayó acá en Rojas. Tiene denuncias de exnovias que las golpeaba y las amenazaba”.

Tras hacer publica la denuncia, Ursula fue contactada por exparejas de Martínez. Imprimió esos mensajes con la intención de usarlos como evidencia ante el juez. Situación que lamentablemente nunca pudo ocurrir.

Martínez fue hallado vestido de civil y con una herida, en un vehículo cerca de la escena del crimen. Incluso intento escapar pero rápidamente fue atrapado por los efectivos. Algunos medios de comunicación de Rojas hablan de más de 30 puñaladas (en Úrsula) y de un femicidio con saña, pero no se sabrá con exactitud hasta que no estén los resultados de la autopsia.

“Los mismos compañeros lo sacaron del Hospital vestido de policía. Se cubren entre ellos. Se lo llevaron a Pergamino, se lastimó él para decir para decir que la nena le había pegado”, acusó Nassutti, y señaló: “No intentó suicidarse, ya lo dijo el juez de la causa. Son lesiones tan leves que fueron infringidas por el mismo, salió corriendo por el campo. Era un camino tan desierto en donde la dejo, salió corriendo como pidiendo ayuda porque la nena lo había atacado y era al revés. Nadie nos dice cómo murió”.

Al igual que ayer lunes, hoy habrá una marcha a las 17 horas en reclamo de Justicia y bajo el hashtag #JusticiaPorUrsula. Tras la primera convocatoria en Rojas, hubo una ‘pueblada’ en donde se quemaron móviles policiales, se rompieron vidrios de la comisaría y en la cual hubo unos nueve aprehendidos.