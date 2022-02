El youtuber Harry Bond pasó por Bragado y contó sus impresiones

Argentina es un país con muchos lugares para visitar. En ese marco, Harry Bond (su nombre real es Federico) realiza continuos viajes para recorrerlo, con la particularidad de que muestra lo que observa a través de su cuenta de YouTube. Hace pocos días publicó un video sobre Bragado, el cual resulta interesante para ver de qué manera nos ven los turistas.

“Hace 10 o 12 años que estoy recorriendo todo el país a modo de hobbie”, contó ayer a EL MEGÁFONO, y agregó: “desde hace unos años decidí armar un canal de YouTube”.

Explicó que su idea es “mostrar distintos puntos del país, no sólo los más turísticos, sino otros que no son tan fomentados y darlos a conocer”, siendo Bragado un ejemplo. “Me fascinó, me encantó la ciudad y lo primero que me llamó la atención fueron los bancos –en las puertas de las casas-“, dijo.

En su video mostró la laguna, la zona céntrica, la estación de trenes y el Aeroclub. “Me gustó mucho el hecho de que Bragado fuese una gran familia de 40 mil personas”, comentó.