LA OPINIÓN DE ELÍAS TRAS LA DENUNCIA DE MONZÓN: PIDIÓ QUE EL INTENDENTE DÉ EXPLICACIONES

La denuncia ante la Justicia efectuada la semana pasada por la concejala Daniela Monzón (PRO Bragado) no pasó desapercibida en el ámbito político. Ya tuvo una primera repercusión por parte de un dirigente de otro partido, Marcelo Elías (Acción para el Desarrollo), quien se acopló a la idea de que el Intendente debiera dar explicaciones al respecto.

La opinión del exdiputado se conoció a través de su cuenta de Facebook, donde publicó una nota titulada “Escucha y preguntas fundamentales”. Allí recordó el derrotero de acontecimientos que se suscitaron desde el mes de diciembre en torno a la acusación de Daniela Monzón, aunque optó no emitir ningún juicio de valor respecto de lo que ella dijo.

Sobre lo que sí se pronunció es respecto a la actitud que adoptó y debiera tomar el Ejecutivo local. Consideró “ruidoso” al “silencio del intendente y sus funcionarios”, e incluso habló de “la inconsistencia” en los argumentos de quienes se oponen a la creación de una Comisión Investigadora en el Concejo Deliberante.

Para Elías, el Intendente no sólo debiera hacer su descargo ante la Justicia, sino también en forma política mediante los canales institucionales que pudieran surgir (como por ejemplo esa Comisión Investigadora). Manifestó que debe “explicar claramente lo que sucedió, incluso si corresponde reconociendo falencias, en muchos casos razonables, y tomando todo este debate para mejorar en el futuro”.

También aprovechó la ocasión para opinar sobre la desinversión que advierte en el área de salud, e incluso indicó que “sobran funcionarios”.

LA NOTA COMPLETA

Escucha y preguntas fundamentales

Por Marcelo Elias

Los planteos de la concejala Monzon en la sesión del concejo deliberante del 28/12/2020 desataron razonablemente un debate en las esferas de la política, en los medios y en la sociedad.

En formato de discurso y en un ámbito político por excelencia los temas señalados cayeron rápidamente en el campo de la discusión pública, algunos argumentos referidos a los temas planteados, otros a la mensajera, tratando de desacreditarla, otros al momento y muchos reclamando razonablemente que todo se denunciara ante la justicia.

En esta discusión, lo más ruidoso fue el silencio del intendente y sus funcionarios, la inconsistencia de algunos voceros que llegaron al extremo de sostener que no se puede crear una comisión investigadora en el concejo porque no hay médicos, criterio con el cual no se podría hablar de ningún tema en el concejo.

Transcurrido un tiempo el ejecutivo presentó una denuncia sobre incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, pareció demasiado poco para los temas planteados.

Hoy, la concejala Monzon ha realizado su descargo en la causa iniciada por el ejecutivo municipal y ha presentado una denuncia con base en los hechos enumerados en su momento en el concejo deliberante y una cantidad de pruebas que serán revisadas como corresponde por la justicia.

Entiendo que esto obligara al ejecutivo a los descargos correspondientes en sede judicial, lo que no debería liberarlo de sus obligaciones políticas.

El intendente tendría que apoyar la creación de la comisión investigadora o promover otro ámbito que le permita explicar claramente lo que sucedió, incluso si corresponde reconociendo falencias, en muchos casos razonables, y tomando todo este debate para mejorar en el futuro.

La desinversión en el área de la salud quedo a la vista con las inversiones en infraestructura e insumos, realizadas por la cooperadora a partir de los recursos comunitarios reunidos gracias al trabajo de Bragado Club y la Cooperadora del Hospital San Luis, que hasta llegaron a ser utilizadas para compensar el esfuerzo y sacrificio del personal de Salud.

La utilidad de estos señalamientos debe servirnos para construir futuro, es imperioso que el intendente cumpla con su compromiso y la ley constituyendo el Concejo asesor de salud, de eso depende la administración de recursos millonarios, que durante años se desviaron a rentas generales, 72.5 millones presupuestados para el 2021.

Hay que revisar la súper estructura del área Salud, muchos pensamos que sobran funcionarios, que se pueden ahorrar recursos y ganar eficiencia.

Hay que señalar claramente las prioridades en inversiones, por ejemplo, con muy poco dinero se pondría en funcionamiento el aparato de rayos de O´Brien que hoy no funciona.

Como afirma Xavier Marcet: “Alumbrar las preguntas fundamentales entre el ruido ensordecedor que nos rodea es una característica de los lideres conscientes. Quien no escucha no hace preguntas correctas”